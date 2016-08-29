ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....
все мы жертвы рехворм
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:37
ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....
все мы жертвы рехворм
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:39
Каким по Вашему должен быть % по валютному депо, что бы на ваш взгляд депо было оправданным?
По % в гривне тоже интересно.
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:45
"....і будь ту мудрим!" (с) (моє)
ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!"
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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