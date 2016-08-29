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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5011501250135014>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:37

ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными.... :D
все мы жертвы рехворм
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:39

  ЛАД написав:
  bub-har написав:........
Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!

При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. :)


Каким по Вашему должен быть % по валютному депо, что бы на ваш взгляд депо было оправданным?
По % в гривне тоже интересно.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:45

"....і будь ту мудрим!" (с) (моє)

  ЛАД написав:
  bub-har написав:........
Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!

При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. :)

ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!" :D
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:56

  ЛАД написав:
  bub-har написав:........
Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!
При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. :)

ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.
Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:08

Re: Валютный рынок в контексте

Розглядаю архівний графік на "Міняйлі" ,то "гірка з долиною" 18 року дуже схожа на 16 рік,але ніяк не на 17. В 16 році доляр почав зростати 11липня ,а восени трохи притормозив. Хто пам"ятає середину літа 16 року,були якісь подіі,при яких курс почав зростати?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть.
Ха-ха! Почему же тогда серъёзные дяди вкладываются не в крипту с сумасшедшими доходами,а в наши овгз под жалкие 17% по грише и ничтожные % по валюте? Или они с миллионами $ тоже лохи?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:34

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:
  bub-har написав:........
Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!

При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. :)

ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!" :D
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство! :mrgreen:

Покупаете доллар по текущему курсу,и товар продаете по текущему курсу,зачем что-там высчитывать когда что по какому курсу покупал? Или вы покупаете доллар дешевле летом, а зимой считаете товар по этому курсу? Вас еще конкуренты не наказывали? :mrgreen:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:36

Валютный рынок в контексте футбольного оф-топа))

Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
Я поставил 10$ на испанцев!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:51

"....і будь ту мудрим!" (с) (моє) ч. 2

  гуляйполе написав:[quote=
........
Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!

При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. [/quote]
======
ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!"
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше
лохівство! :[/quote]
===========

Покупаете доллар по текущему курсу,и товар продаете по текущему курсу,зачем что-там высчитывать когда что по какому курсу покупал? Или вы покупаете доллар дешевле летом, а зимой считаете товар по этому курсу? Вас еще конкуренты не наказывали? :mrgreen:[/quote]
₴₴₴&&₴₴₴₴₴₴₴$$₴₴₴₴₴₴&&&&
_________

....зимою, рахую товар по поточному курсу, :D але із ЗАТРИМКОЮ, в тиждень-два(залежить від інтенсивності росту курсу!)

...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26! :mrgreen: (я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий!
- частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше! :shock:

...то ж, не все так просто! :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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