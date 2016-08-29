ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....
все мы жертвы рехворм
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:37
ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....
все мы жертвы рехворм
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:39
Каким по Вашему должен быть % по валютному депо, что бы на ваш взгляд депо было оправданным?
По % в гривне тоже интересно.
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:45
"....і будь ту мудрим!" (с) (моє)
ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!"
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 17:56
ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.
Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Додано: Суб 26 тра, 2018 18:08
Re: Валютный рынок в контексте
Розглядаю архівний графік на "Міняйлі" ,то "гірка з долиною" 18 року дуже схожа на 16 рік,але ніяк не на 17. В 16 році доляр почав зростати 11липня ,а восени трохи притормозив. Хто пам"ятає середину літа 16 року,були якісь подіі,при яких курс почав зростати?
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:01
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:34
Покупаете доллар по текущему курсу,и товар продаете по текущему курсу,зачем что-там высчитывать когда что по какому курсу покупал? Или вы покупаете доллар дешевле летом, а зимой считаете товар по этому курсу? Вас еще конкуренты не наказывали?
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:36
Валютный рынок в контексте футбольного оф-топа))
Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:51
"....і будь ту мудрим!" (с) (моє) ч. 2
При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. [/quote]
======
ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!"
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше
лохівство! :[/quote]
===========
Покупаете доллар по текущему курсу,и товар продаете по текущему курсу,зачем что-там высчитывать когда что по какому курсу покупал? Или вы покупаете доллар дешевле летом, а зимой считаете товар по этому курсу? Вас еще конкуренты не наказывали? [/quote]
₴₴₴&&₴₴₴₴₴₴₴$$₴₴₴₴₴₴&&&&
_________
....зимою, рахую товар по поточному курсу, але із ЗАТРИМКОЮ, в тиждень-два(залежить від інтенсивності росту курсу!)
...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26! (я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий!
- частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше!
...то ж, не все так просто!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Зараз переглядають цей форум: сірий, Перес де Куэльяр і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|