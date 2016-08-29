Додано: Суб 26 тра, 2018 19:51

гуляйполе написав: [quote=

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Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи! [quote=........Я занимаюсь другими вещами,а свободные деньги,которые некуда вкладывать,как и многие жители Украины держу в БСУ под %,которые есть на даннный момент и на что-то коплю,но гривна на текущем-карточном,а $ есть и на год! Получается по-Вашему все депозитчики-лохи!

При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть. [/quote]======ок! - візьмемо конкретний приклад: де, можна "перетримати" $$ мені, до осені-зими, якщо мені КОЖЕН місяць, і восени, і взимку потрібні саме долярчики для закупівлі товару!? - чи Ви пропонуєте купувати долярчики по поточному курсу восени-взимку? - а якщо стрибне до 28-29-30?!!- Ви ж не скажете: "ой, вибачте, Я не очікував, що курс так стрибне! - то ось, висилаю вам на карту різницю між курсом!"...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більшелохівство! :[/quote]===========Покупаете доллар по текущему курсу,и товар продаете по текущему курсу,зачем что-там высчитывать когда что по какому курсу покупал? Или вы покупаете доллар дешевле летом, а зимой считаете товар по этому курсу? Вас еще конкуренты не наказывали?[/quote]₴₴₴&&₴₴₴₴₴₴₴$$₴₴₴₴₴₴&&&&_________....зимою, рахую товар по поточному курсу,але із ЗАТРИМКОЮ, в тиждень-два(залежить від інтенсивності росту курсу!)...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26!(я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий!- частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше!...то ж, не все так просто!