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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:03
bub-har написав: Долярчик написав:
Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
Я поставил 10$ на испанцев!
...чого так мало?
.... чи Ви так, для інтересу?
...правда, що майже всі мої знайомі, теж думають, що англійці програють....
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:04
Долярчик написав:
Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
"Болею"-за Стерненка из Одессы.
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сірий
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:24
сірий написав: Долярчик написав:
Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
"Болею"-за Стерненка из Одессы.
Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:36
bub-har написав: ЛАД написав:
При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть.
Ха-ха! Почему же тогда серъёзные дяди вкладываются не в крипту с сумасшедшими доходами,а в наши овгз под жалкие 17% по грише и ничтожные % по валюте? Или они с миллионами $ тоже лохи?
наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49
Bayern написав: сірий написав: Долярчик написав:
Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
"Болею"-за Стерненка из Одессы.
Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.
Выражение "толпа",так же как и "куча" в этом случае неприемлимо .Толпа на футболе-это да.
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