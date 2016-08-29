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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5011501250135014

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:03

  bub-har написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
Я поставил 10$ на испанцев!

...чого так мало? :mrgreen:.... чи Ви так, для інтересу? :wink:

...правда, що майже всі мої знайомі, теж думають, що англійці програють....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:04

  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:24

  сірий написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.


Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:36

  bub-har написав:
  ЛАД написав:При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть.
Ха-ха! Почему же тогда серъёзные дяди вкладываются не в крипту с сумасшедшими доходами,а в наши овгз под жалкие 17% по грише и ничтожные % по валюте? Или они с миллионами $ тоже лохи?

наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49

  Bayern написав:
  сірий написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.


Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.

Выражение "толпа",так же как и "куча" в этом случае неприемлимо .Толпа на футболе-это да.
сірий
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