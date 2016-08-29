...чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
...правда, що майже всі мої знайомі, теж думають, що англійці програють....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:03
...чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
...правда, що майже всі мої знайомі, теж думають, що англійці програють....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:04
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:24
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:36
наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49
Выражение "толпа",так же как и "куча" в этом случае неприемлимо .Толпа на футболе-это да.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:56
Друже ,тут не до жартів.Коли вже два замахи були ,останній з відстрілом в потилицю гумою ,то я не знаю на що адекватна людина після цього здатна .Мабуть і вбити ,бо ховали б сьогодні його .
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:04
Покушение обычно бывает одно, и обычно фатально. Поскольку этот парень имеет достаточно склочный характер. Один раз ему пытался хулиган дать в ухо, за что нападавший был избит. Второй раз профикиллер взял на дело пневмат, и нападавший был сразу повязан и сдан в полицию. В третий раз нападавший, безоружный, дважды раненый пытался убежать, но был догнан бравым хлопцем и двумя ударами - в сердце и в живот выпустил кишки, заснял всё это на видео.
Самим не смешно ? Там верняк пять-семь лет светит обычному человеку, но активному не будет и условного.
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:20
Re: Валютный рынок в контексте
"Особа, яку зараз затримано... зробила постріл із травматичного пристрою для відстрілу гумових куль, із так званої травматичної зброї. Влучила в голову
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:29
Василь-Рівне
После тяжелого покушения Сироже поставили пластырь на шею 2х2 см и отпустили домой.
Ему хватило сил еще минут пять попинать ногами лежащего киллера. Нападавшему крупно повезло, что Сирожа еще не купил нож. Сирожа имеет очень склочный характер, неслучайно его турнули из Правого Сектора.
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:32
Re: Валютный рынок в контексте
Мужики, а можна футбол якось подивитись онлайн через інет? ....бо щось ніде не відкриває!(навіть на каналі "Україна"!)
.....може кинете посилання - буду вдячний!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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