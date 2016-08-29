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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5012501350145015>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:03

  bub-har написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?
Я поставил 10$ на испанцев!

...чого так мало? :mrgreen:.... чи Ви так, для інтересу? :wink:

...правда, що майже всі мої знайомі, теж думають, що англійці програють....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:04

  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:24

  сірий написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.


Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:36

  bub-har написав:
  ЛАД написав:При сегодняшних %-х по вал. депозитам , скорее всего, так и есть.
Ха-ха! Почему же тогда серъёзные дяди вкладываются не в крипту с сумасшедшими доходами,а в наши овгз под жалкие 17% по грише и ничтожные % по валюте? Или они с миллионами $ тоже лохи?

наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49

  Bayern написав:
  сірий написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.


Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.

Выражение "толпа",так же как и "куча" в этом случае неприемлимо .Толпа на футболе-это да.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:56

  Bayern написав:
  сірий написав:
  Долярчик написав:Мужики, хто за кого сьогодні буде вболівати?

"Болею"-за Стерненка из Одессы.


Да не переживайте, прибежит толпа друзей в суд, закидают судью яйцами, даже условное не дадут. Хотя другой менее активный точно бы сел.
Друже ,тут не до жартів.Коли вже два замахи були ,останній з відстрілом в потилицю гумою ,то я не знаю на що адекватна людина після цього здатна .Мабуть і вбити ,бо ховали б сьогодні його .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:04

  Перес де Куэльяр написав:Друже ,тут не до жартів.Коли вже два замахи були ,останній з відстрілом в потилицю гумою ,то я не знаю на що адекватна людина після цього здатна .Мабуть і вбити ,бо ховали б сьогодні його .


Покушение обычно бывает одно, и обычно фатально. Поскольку этот парень имеет достаточно склочный характер. Один раз ему пытался хулиган дать в ухо, за что нападавший был избит. Второй раз профикиллер взял на дело пневмат, и нападавший был сразу повязан и сдан в полицию. В третий раз нападавший, безоружный, дважды раненый пытался убежать, но был догнан бравым хлопцем и двумя ударами - в сердце и в живот выпустил кишки, заснял всё это на видео.
Самим не смешно ? Там верняк пять-семь лет светит обычному человеку, но активному не будет и условного.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Bayern написав:профикиллер взял на дело пневмат

"Особа, яку зараз затримано... зробила постріл із травматичного пристрою для відстрілу гумових куль, із так званої травматичної зброї. Влучила в голову

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:29

Василь-Рівне
После тяжелого покушения Сироже поставили пластырь на шею 2х2 см и отпустили домой.
Ему хватило сил еще минут пять попинать ногами лежащего киллера. Нападавшему крупно повезло, что Сирожа еще не купил нож. Сирожа имеет очень склочный характер, неслучайно его турнули из Правого Сектора.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:32

Re: Валютный рынок в контексте

Мужики, а можна футбол якось подивитись онлайн через інет? ....бо щось ніде не відкриває!(навіть на каналі "Україна"!) :evil:
.....може кинете посилання - буду вдячний!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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