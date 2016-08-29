Перес де Куэльяр написав:Друже ,тут не до жартів.Коли вже два замахи були ,останній з відстрілом в потилицю гумою ,то я не знаю на що адекватна людина після цього здатна .Мабуть і вбити ,бо ховали б сьогодні його .
Покушение обычно бывает одно, и обычно фатально. Поскольку этот парень имеет достаточно склочный характер. Один раз ему пытался хулиган дать в ухо, за что нападавший был избит. Второй раз профикиллер взял на дело пневмат, и нападавший был сразу повязан и сдан в полицию. В третий раз нападавший, безоружный, дважды раненый пытался убежать, но был догнан бравым хлопцем и двумя ударами - в сердце и в живот выпустил кишки, заснял всё это на видео. Самим не смешно ? Там верняк пять-семь лет светит обычному человеку, но активному не будет и условного.
Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .
Bayern написав:Василь-Рівне После тяжелого покушения Сироже поставили пластырь на шею 2х2 см и отпустили домой. Ему хватило сил еще минут пять попинать ногами лежащего киллера. Нападавшему крупно повезло, что Сирожа еще не купил нож. Сирожа имеет очень склочный характер, неслучайно его турнули из Правого Сектора.
Та не плюйтесь. бо москалякою смердить. Вам до Сергія життя не хвате дорости.
Стерненко выкладывал стрим с места событий (запись была на ютьюбе), и не раз повторял, что "они с подругой заметили несколько теней, и кабы чего не вышло - на всякий случай Стерненко достал свой нож" А потом уже "мнение изменилось" и получилось так, что нож он "добыл в бою". И стрим был удалён с канала на ютьюбе.
Если что - я запись этого стрима (до удаления записи) на канале Стерненко в ютьюбе смотрел своими глазами, и слушал своими ушами. И он там неоднократно повторял, что нож ЕГО, достал он его ДО разборок. А после разборок - он сказал, что "купит себе новый нож".
Небольшой разбор этого стрима, и "переодеваний в прыжке" украинских СМИ, есть и у Шария
Никого не оправдываю, может и "гопники на него напали". Но зачем тогда менять версию про нож?
Т.е. по факту, на месте преступления было только одно оружие - нож Стерненко. У гопников оружия не было
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Суб 26 тра, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Как оказалось вата не только прекрасно горит, но и колется
А с чего вы взяли, что покойный бывший десантник ВСУ был ватой? Сережа в своем стриме с места преступления ни разу не упомянул антиукраинскую позицию покойного, если бы это было, то это обязательно было бы озвучено в стриме по свежачку. Это так важно сейчас в судебном разбирательстве, но он не догадался, да еще сморозил, что нож это его собственный, мог бы и промолчать, чтобы не усугублять свое положение. Все эти селфи и стримы до добра не доводят.
Перес де Куэльяр написав:Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .
Покойный гопник - отец троих детей, в том числе и грудного. На месте гопника я бы взял на нападение хотя бы кирпич. Но я не опытный, может сейчас гопники такие лихие, что на нож грудью идут.
Перес де Куэльяр написав:бо москалякою смердить
Когда ответить конкретно нечего и аргументы заканчиваются, остается ярлычок повесить, это так по-нашему
Ви ж не дурень ,я вам кажу, що Сергій щохвилини чекає замаху на своє життя, бо є патріотом Украіни, та громадським діячем ,а ви мені, хто в кого залишився .Коли більше буде такоі молоді ,як він,а ватне лайно виздихне ,то ніяка москальска сволота нас ніколи не захопить .Слава Украіні.
Zebra написав:Как оказалось вата не только прекрасно горит, но и колется
А с чего вы взяли, что покойный бывший десантник ВСУ был ватой? Сережа в своем стриме с места преступления ни разу не упомянул антиукраинскую позицию покойного, если бы это было, то это обязательно было бы озвучено в стриме по свежачку. Это так важно сейчас в судебном разбирательстве, но он не догадался, да еще сморозил, что нож это его собственный, мог бы и промолчать, чтобы не усугублять свое положение. Все эти селфи и стримы до добра не доводят.
Насчёт слов Стерненко, о том что "нож ЕГО, достал его ДО разборок" - я тоже их в его стриме слышал.
Сейчас конечно "патриоты" скажут, что всё это монтаж, оружие "гопники" выбросили и т.п.
Но Стерненко сам запалился на стриме, сам всё своими словами (из своего рта) подробно описал.
А через время - версия стала чуть ли не противоположной событиям в стриме! Зачем и почему (если он прав, и ни в чём не виноват)?
Перес де Куэльяр написав:я вам кажу, що Сергій щохвилини чекає замаху
Героям Слава! Тут с вами полностью согласен. У человека просто сдали нервы, возможно припишут состояние аффекта. Я сильно сомневаюсь, что напали на него из-за его проукраинской позиции. Скорее всего бытовой конфликт между парнями. Вы сами понимаете, что покушения - Вороненков, Шеремет, Окуева и масса других - они обычно заканчиваются одинаково, они тщательно готовятся, в том числе с помощью соответствующей материальной базы.. А на -обсуждаемые нами - покушения не ходят с пневматом, а в другом случае с голыми руками.