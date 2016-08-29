Додано: Суб 26 тра, 2018 22:04

Стерненко выкладывал стрим с места событий (запись была на ютьюбе), и не раз повторял, что "они с подругой заметили несколько теней, и кабы чего не вышло - на всякий случай Стерненко достал свой нож"

А потом уже "мнение изменилось" и получилось так, что нож он "добыл в бою".

И стрим был удалён с канала на ютьюбе.



Если что - я запись этого стрима (до удаления записи) на канале Стерненко в ютьюбе смотрел своими глазами, и слушал своими ушами. И он там неоднократно повторял, что нож ЕГО, достал он его ДО разборок. А после разборок - он сказал, что "купит себе новый нож".



Небольшой разбор этого стрима, и "переодеваний в прыжке" украинских СМИ, есть и у Шария



Никого не оправдываю, может и "гопники на него напали". Но зачем тогда менять версию про нож?



Т.е. по факту, на месте преступления было только одно оружие - нож Стерненко. У гопников оружия не было