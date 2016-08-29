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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5012501350145015

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:34

  Bayern написав:
  Перес де Куэльяр написав:Друже ,тут не до жартів.Коли вже два замахи були ,останній з відстрілом в потилицю гумою ,то я не знаю на що адекватна людина після цього здатна .Мабуть і вбити ,бо ховали б сьогодні його .


Покушение обычно бывает одно, и обычно фатально. Поскольку этот парень имеет достаточно склочный характер. Один раз ему пытался хулиган дать в ухо, за что нападавший был избит. Второй раз профикиллер взял на дело пневмат, и нападавший был сразу повязан и сдан в полицию. В третий раз нападавший, безоружный, дважды раненый пытался убежать, но был догнан бравым хлопцем и двумя ударами - в сердце и в живот выпустил кишки, заснял всё это на видео.
Самим не смешно ? Там верняк пять-семь лет светит обычному человеку, но активному не будет и условного.
Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:39

  Bayern написав:Василь-Рівне
После тяжелого покушения Сироже поставили пластырь на шею 2х2 см и отпустили домой.
Ему хватило сил еще минут пять попинать ногами лежащего киллера. Нападавшему крупно повезло, что Сирожа еще не купил нож. Сирожа имеет очень склочный характер, неслучайно его турнули из Правого Сектора.
Та не плюйтесь. бо москалякою смердить. Вам до Сергія життя не хвате дорости.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:41

  Перес де Куэльяр написав:Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .


Покойный гопник - отец троих детей, в том числе и грудного. На месте гопника я бы взял на нападение хотя бы кирпич. Но я не опытный, может сейчас гопники такие лихие, что на нож грудью идут.

  Перес де Куэльяр написав:бо москалякою смердить


Когда ответить конкретно нечего и аргументы заканчиваются, остается ярлычок повесить, это так по-нашему :D :D :D
Востаннє редагувалось Bayern в Суб 26 тра, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:45

  Bayern написав:
  Перес де Куэльяр написав:Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .


Покойный гопник - отец троих детей, в том числе и грудного. На месте гопника я бы взял на нападение хотя бы кирпич. Но я не опытный, может сейчас гопники такие лихие, что на нож грудью идут.

Как оказалось вата не только прекрасно горит, но и колется :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:04

Удаляю, чтоб не провоцировать срач
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Суб 26 тра, 2018 22:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:07

  Zebra написав:Как оказалось вата не только прекрасно горит, но и колется

А с чего вы взяли, что покойный бывший десантник ВСУ был ватой? Сережа в своем стриме с места преступления ни разу не упомянул антиукраинскую позицию покойного, если бы это было, то это обязательно было бы озвучено в стриме по свежачку. Это так важно сейчас в судебном разбирательстве, но он не догадался, да еще сморозил, что нож это его собственный, мог бы и промолчать, чтобы не усугублять свое положение. Все эти селфи и стримы до добра не доводят.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:10

  Bayern написав:
  Перес де Куэльяр написав:Скажіть ще, що він напав з дівчиною .Чи ви вважаєте йому цукерки принесли ці два гопника . Правильно він і вдіяв .


Покойный гопник - отец троих детей, в том числе и грудного. На месте гопника я бы взял на нападение хотя бы кирпич. Но я не опытный, может сейчас гопники такие лихие, что на нож грудью идут.

  Перес де Куэльяр написав:бо москалякою смердить


Когда ответить конкретно нечего и аргументы заканчиваются, остается ярлычок повесить, это так по-нашему :D :D :D
Ви ж не дурень ,я вам кажу, що Сергій щохвилини чекає замаху на своє життя, бо є патріотом Украіни, та громадським діячем ,а ви мені, хто в кого залишився .Коли більше буде такоі молоді ,як він,а ватне лайно виздихне ,то ніяка москальска сволота нас ніколи не захопить .Слава Украіні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:14

Удаляю, чтоб не провоцировать срач
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Суб 26 тра, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:16

  Перес де Куэльяр написав:я вам кажу, що Сергій щохвилини чекає замаху


Героям Слава!
Тут с вами полностью согласен. У человека просто сдали нервы, возможно припишут состояние аффекта. Я сильно сомневаюсь, что напали на него из-за его проукраинской позиции. Скорее всего бытовой конфликт между парнями. Вы сами понимаете, что покушения - Вороненков, Шеремет, Окуева и масса других - они обычно заканчиваются одинаково, они тщательно готовятся, в том числе с помощью соответствующей материальной базы..
А на -обсуждаемые нами - покушения не ходят с пневматом, а в другом случае с голыми руками.

  Грйс-мэн написав:А через время - версия стала чуть ли не противоположной событиям в стриме!


Естественно подключились адвокаты, поэтому версия поменялась. Тут нельзя осуждать никого, сидеть никто не хочет.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:56

  Bayern написав:Тут с вами полностью согласен. У человека просто сдали нервы, возможно припишут состояние аффекта. Я сильно сомневаюсь, что напали на него из-за его проукраинской позиции. Скорее всего бытовой конфликт между парнями. Вы сами понимаете, что покушения - Вороненков, Шеремет, Окуева и масса других - они обычно заканчиваются одинаково, они тщательно готовятся, в том числе с помощью соответствующей материальной базы.. А на -обсуждаемые нами - покушения не ходят с пневматом, а в другом случае с гол

Можливо й перевищив самозахист , але як би. ви на його мiсцI вдiяли ? На нього напали двоє з темряви,та вдарили ?А Нерви в нього залiзнI , в ютубI подивiться дебати Червоненко vs Стерненко ,там все видно хто є хто.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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