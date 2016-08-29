Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!
Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!
Грех местным прогнозистам было не сделать ставку на эту праздничную игру.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Долярчик написав:...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26! (я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий! - частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше!
Всегда думал, что бизнес более предсказуемая и прибыльная штука, чем валютные качели , закладывает курсовые риски в цену и работает. Ну, крупный бизнес в договорах прописывает и на курсовую разницу довыставляет счета.