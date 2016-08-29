RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5013501450155016

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 05:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
  edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!
bub-har
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 13.07.16
Подякував: 333 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:17

  bub-har написав:
  Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
  edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!

Грех местным прогнозистам было не сделать ставку на эту праздничную игру. :)

Зображення
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:34

  Долярчик написав:...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26! :mrgreen: (я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий!
- частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше! :shock:


Всегда думал, что бизнес более предсказуемая и прибыльная штука, чем валютные качели :), закладывает курсовые риски в цену и работает. Ну, крупный бизнес в договорах прописывает и на курсовую разницу довыставляет счета.
Mazay256
 
Повідомлень: 129
З нами з: 15.06.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5013501450155016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1217, 1218, 1219
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12180 1316142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 19:35
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6254 1320039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 22:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.