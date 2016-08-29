Додано: Нед 27 тра, 2018 10:06

baran написав: ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....

все мы жертвы рехворм ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными....все мы жертвы рехворм

Каким по Вашему должен быть % по валютному депо, что бы на ваш взгляд депо было оправданным?

По % в гривне тоже интересно.

...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство!

ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.

Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.

Несколько разные вещи.Зарплаты и тарифы от нас (от каждого лично) мало зависят, а депозиты - это личное решение каждого.По вал. депо. Я держал много лет по 7-10%. Последний был по 5,5% - и то только потому, что в отделении сильно упрашивали.По гривнедепо вопрос несколько сложнее - сильно зависит от обстановки. При стабильности "павосемь" ("папять") можно было держать и под 15% (тогда такой % был практически у всех, да ещё и без налогов - можно было не задумываться). Сегодня депозит под 15% (а на руки 12%) крайне высокий - по-моему таких уже и нет - даже не покрывает инфляцию, т.е. играет роль, в лучшем случае, сбережения средств, но заработок практически не даёт. При сегодняшних рисках такие депозиты считаю разумными только до полугода - с января-февр. по июнь-июль. Минимальный процент, под кот. лично я вложился бы на год - процентов 20.Но по гривнедепо ещё есть зависимость от личных обстоятельств и характерачеловека (степени рисковости, возможностей заработка на этих деньгах, вообще от заработка и др.)Не знаю, мне хватило двух раз - с Укрпромом и Форумом. Из первого ездил забирал с карточки 2 месяца как на работу, из второго забрал гривней в июле 2014 - благодаря тому что быстро отдали потерял из-за курса сравнительно немного. Желаю Вам не попадать в такие ситуации.Не очень понял, что я себе позволяю, да ещё и "многовато".Понимаю, что в нашем с Вами возрасте нервишки пошаливают, но я же Вам вроде ни разу не советовал "радоваться в тряпочку" вашей научной пенсии, тому, что Вас до сих пор держат на работе, заработкам Ваших детей и пр.Интересно, в научных дискуссиях Вы тоже прибегаете к таким "мощным" аргументам как "радуйтесь в тряпочку"?