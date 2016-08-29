Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!
Долярчик написав:чого так мало? .... чи Ви так, для інтересу?
Та просто для азарта с другом поставили! Он на Ливерпуль,я на Реал-он проиграл и отдал мне десятку! Реал-чемпион!
edvardd написав:наши валютные овгз под 8%, и без налогов, это ведь немного отличается от банковских 3х?
Да,но по сравнению с криптой,где те кто шарит,скупают яхты,квартиры,самолёты,пароходы-ставки по овгз просто смешные! И после того,как я узнал,что все депозитчики,которые держат валюту в банках под смешные % лохи,то привёл аналогию,почему бы серъёзным инвесторам,нашим банкам,даже тому же мвф не взять пример с Зебры и не вкладываться в крипту,зарабатывая на воздухе миллиарды-ведь за криптой будущее,а не кредитовать страны под ничтожные % и покупать какие то овгз!
Грех местным прогнозистам было не сделать ставку на эту праздничную игру.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Долярчик написав:...і не штука, закупити товару ПА 28, а курс, через тиждень-другий сповзає під 27, а ще через тиждень-другий йде на 26! (я ж не продуктами торгую, що за тиждень - все продам і ходжу щасливий! - частина мого товару, може "катулятись" і пів року, і рік, і більше!
Всегда думал, что бизнес более предсказуемая и прибыльная штука, чем валютные качели , закладывает курсовые риски в цену и работает. Ну, крупный бизнес в договорах прописывает и на курсовую разницу довыставляет счета.
baran написав:ЛАД ну тогда процентов 90 резидентов нэньки так или иначе попадают под эту категорию: кто %. кто зп. и тарифами обоснованными.... все мы жертвы рехворм
Несколько разные вещи. Зарплаты и тарифы от нас (от каждого лично) мало зависят, а депозиты - это личное решение каждого.
pirat-d
Каким по Вашему должен быть % по валютному депо, что бы на ваш взгляд депо было оправданным? По % в гривне тоже интересно.
По вал. депо. Я держал много лет по 7-10%. Последний был по 5,5% - и то только потому, что в отделении сильно упрашивали. По гривнедепо вопрос несколько сложнее - сильно зависит от обстановки. При стабильности "павосемь" ("папять") можно было держать и под 15% (тогда такой % был практически у всех, да ещё и без налогов - можно было не задумываться). Сегодня депозит под 15% (а на руки 12%) крайне высокий - по-моему таких уже и нет - даже не покрывает инфляцию, т.е. играет роль, в лучшем случае, сбережения средств, но заработок практически не даёт. При сегодняшних рисках такие депозиты считаю разумными только до полугода - с января-февр. по июнь-июль. Минимальный процент, под кот. лично я вложился бы на год - процентов 20. Но по гривнедепо ещё есть зависимость от личных обстоятельств и характера человека (степени рисковости, возможностей заработка на этих деньгах, вообще от заработка и др.)
Долярчик
...і між "матрасом", і вал. депо - точно невідомо, де більше лохівство!
Не знаю, мне хватило двух раз - с Укрпромом и Форумом. Из первого ездил забирал с карточки 2 месяца как на работу, из второго забрал гривней в июле 2014 - благодаря тому что быстро отдали потерял из-за курса сравнительно немного. Желаю Вам не попадать в такие ситуации.
Starikan
ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете. Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Не очень понял, что я себе позволяю, да ещё и "многовато". Понимаю, что в нашем с Вами возрасте нервишки пошаливают, но я же Вам вроде ни разу не советовал "радоваться в тряпочку" вашей научной пенсии, тому, что Вас до сих пор держат на работе, заработкам Ваших детей и пр. Интересно, в научных дискуссиях Вы тоже прибегаете к таким "мощным" аргументам как "радуйтесь в тряпочку"?
Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых больше всего тратят на продукты. Если сложить расходы на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими расходами.
Об этом заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.
Украинцы, по данным США, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%.
В Европе наименьшие затраты у британцев — только 8,1% на продукты и 3,8% на алкоголь и сигареты.
Последнее место по исследованиям в Нигерии, граждане которой на все это тратят почти 60%.
Кто как думает: На сколько лет вперёд хватит скачка доллара с 8 до 25? Когда следующий прыжок на 35 - 40? У кого какие мнения? (Разумеется с привязкой к мировому фмнансово - экономическому - ? какому - то) кризису. Что там в мире намечается в ближайшие годы. А то купленные мною в начале 2015 года 200$ доларов па30 не дают моей совести покоя. Ото я лохонулся. Теперь набраться терпения и не продать дешевле 35 грн за 1 доллар. 1998 - 2006 - 2013 - ?
Ведь 100 пудов у на не остановятся па25- па26. Ведь надо платёжнsый баланс блюсти.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 тра, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Чай, Перес де Куэльяр Спасибо за ссылки по Турчинову. Почитал-посмотрел, интересно. Обсуждать не буду - здесь не место, и тема чересчур обширная и сегодня, на мой взгляд, не очень актуальная. Единственное, я не стал бы делать окончательные выводы из слов одного человека (как любой человек он, естественно, старается обелить себя). Кроме того, несколько надоело слышать 27 лет ссылки на "попередныкив", тем более, что практически все действующие лица так или иначе тоже являются "попередныками". И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
Молчали, как и я, считая армию дармоедами. Что в мирное время так оно и есть. Но когда надо, то эту армию можно бегом "собрать" , как в старину на Киевской Руси. Сейчас ты кузнец, плотник пекарь, земледелец и т.д..А когда дозорные оповестят, то мужики в те времена надевали кольчуги, ноги в стремена, в руки пики и вперёд бить вражину. Так было, так и надо сейчас. Считаю и сейчас, что полная укомплектованная армия в мирное время обуза на шее у простого люда.
Всё правильно действующая власть делает. ДорогОй газ: так чеши репу как сэкономить этот газ. К тому же есть субсидии для этого (для малообеспеченных). Бесплатная медицина порождает перманентных "больных". При платной медицине и дорогом лекарстве сто раз подумаешь, а стоит ли "болеть". А не дешевле укреплять свой иммунитет и вести здоровый образ жизни? Безвиз даёт возможность и время устроится на работу в Польше, Словакии , Чехии.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 тра, 2018 11:10, всього редагувалось 6 разів.
Последнее. Вчера тут обсуждали "покушение" на Стерненко. Согласен с аргументами Bayern"а. На него "нападали" явно не за проукраинскую позицию. "Покушаются" не резиновыми пулями. Нравится его псевдоним - "Берия". Он зарезал человека, а его защищают, потому что он "наш". Т.е. "нашим" всё можно? Есть два варианта - суд и "революционная законность". Оппоненты Bayern"а явно склоняются ко второму варианту. Хочу напомнить - это мы уже проходили. Может, ещё предложите сталинские "тройки"?