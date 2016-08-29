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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5014501550165017

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 772
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 772
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:55

Всех верующих - с Троицей!
Неверующих или поклонников других религий - с дополнительным выходным! :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 тра, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:57

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 тра, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:02

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?


Молчали, как и я, считая армию дармедами. Что в мирное время так оно и есть. Но когда надо, то эту армию можно бегом "собрать" , как в старину на Киевской Руси. Сейчас ты коваль, пекарь, пахарь.А когда дозорные оповестят, то наденут кольчуги, ноги в стремена, в руки пики и вперёд бить вражину. Так было, так и надо сейчас. Считаю и сейчас, что полная укомплектованная армия в мирное время обуза на шее у простого люда.
......

Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Поч
Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
:lol:


Я подправил: в те времена.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:09

  ЛАД написав:Всех верующих - с Троицей!
Неверующих или поклонников других религий - с дополнительным выходным! :)

атеистов :idea:
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