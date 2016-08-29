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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:55
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Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 27 тра, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:57
удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 27 тра, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 11:02
Yuri_61 написав: ЛАД написав:
И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
Молчали, как и я, считая армию дармедами. Что в мирное время так оно и есть. Но когда надо, то эту армию можно бегом "собрать" , как в старину на Киевской Руси. Сейчас ты коваль, пекарь, пахарь.А когда дозорные оповестят, то наденут кольчуги, ноги в стремена, в руки пики и вперёд бить вражину. Так было, так и надо сейчас. Считаю и сейчас, что полная укомплектованная армия в мирное время обуза на шее у простого люда.
......
Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08
Я подправил: в те времена.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 11:09
ЛАД написав:
Всех верующих - с Троицей!
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