ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
Молчали, как и я, считая армию дармедами. Что в мирное время так оно и есть. Но когда надо, то эту армию можно бегом "собрать" , как в старину на Киевской Руси. Сейчас ты коваль, пекарь, пахарь.А когда дозорные оповестят, то наденут кольчуги, ноги в стремена, в руки пики и вперёд бить вражину. Так было, так и надо сейчас. Считаю и сейчас, что полная укомплектованная армия в мирное время обуза на шее у простого люда. ......
Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий, - Порошенко Украинская армия - восьмая в Европе по версии Global Firepower.
Facebook35 Twitter Google+ Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы, и сейчас занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО.
Об этом заявил президент Петр Порошенко.
"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower украинская армия - сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран - не членов НАТО. Гордимся нашими военными!" - написал глава Украинского государства в твиттере.
ЛАД написав:Чай, Перес де Куэльяр Спасибо за ссылки по Турчинову. Почитал-посмотрел, интересно. Обсуждать не буду - здесь не место, и тема чересчур обширная и сегодня, на мой взгляд, не очень актуальная. Единственное, я не стал бы делать окончательные выводы из слов одного человека (как любой человек он, естественно, старается обелить себя). Кроме того, несколько надоело слышать 27 лет ссылки на "попередныкив", тем более, что практически все действующие лица так или иначе тоже являются "попередныками". И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
Доброго дня .Перше.То, якщо щось пишите, спочатку поміркуйте ,це про пана Турчинова ,а так виходить "сьехали с базара".Друге.Згоден з вами ,що Украіні потрібні нові обличчя,бо за старих нічого в краіні не змінюється на краще.Третє. За час незалежності Украіни армію знищували ,та розкрадали, а зрозуміли це тільки на початок агресіі та війни з эрэфією.