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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5015501650175018>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 773
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:55

Всех верующих - с Троицей!
Неверующих или поклонников других религий - с дополнительным выходным! :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 тра, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:57

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 тра, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:02

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?


Молчали, как и я, считая армию дармедами. Что в мирное время так оно и есть. Но когда надо, то эту армию можно бегом "собрать" , как в старину на Киевской Руси. Сейчас ты коваль, пекарь, пахарь.А когда дозорные оповестят, то наденут кольчуги, ноги в стремена, в руки пики и вперёд бить вражину. Так было, так и надо сейчас. Считаю и сейчас, что полная укомплектованная армия в мирное время обуза на шее у простого люда.
......

Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Поч
Взял в руки пику, ноги в стремена и сел за радиолокатор, рычаги танка или штурвал самолёта.
:lol:


Я подправил: в те времена.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:09

  ЛАД написав:Всех верующих - с Троицей!
Неверующих или поклонников других религий - с дополнительным выходным! :)

атеистов :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:25

  ЛАД написав:до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии


Рейтинг армий Global Fire:
По Украине
25 место - 2010 год
20 место - 2011 год
20 место - 2012 год
21 место - 2014 год
25 место - 2015 год
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp - 29 место - 2018 год
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:11

  freeze написав:
  ЛАД написав:до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии


Рейтинг армий Global Fire:
По Украине
25 место - 2010 год
20 место - 2011 год
20 место - 2012 год
21 место - 2014 год
25 место - 2015 год
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp - 29 место - 2018 год


ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий, - Порошенко
Украинская армия - восьмая в Европе по версии Global Firepower.


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Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы, и сейчас занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower украинская армия - сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран - не членов НАТО. Гордимся нашими военными!" - написал глава Украинского государства в твиттере.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:27

  Gumanoid написав:ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий, - Порошенко
Украинская армия - восьмая в Европе по версии Global Firepower.


В принципе - это победа, если не считать, что в 2011 году с какого-то перепугу Украину там ставили на 5-е место в Европе.
РФ там всегда считают как Азия.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:А то купленные мною в начале 2015 года 200$ доларов па30 не дают моей совести покоя. Ото я лохонулся.


Найдите какую-нибудь акцию, например продажи электроники, купите что-то нужное.
И считайте, что купили те 200 по 20 ;-) Улыбнитесь и забудьте.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:47

  ЛАД написав:Чай, Перес де Куэльяр
Спасибо за ссылки по Турчинову. Почитал-посмотрел, интересно.
Обсуждать не буду - здесь не место, и тема чересчур обширная и сегодня, на мой взгляд, не очень актуальная.
Единственное, я не стал бы делать окончательные выводы из слов одного человека (как любой человек он, естественно, старается обелить себя).
Кроме того, несколько надоело слышать 27 лет ссылки на "попередныкив", тем более, что практически все действующие лица так или иначе тоже являются "попередныками".
И ещё - до 14 года ни от кого не слышно было криков о полном развале армии. Почему молчали?
Доброго дня .Перше.То, якщо щось пишите, спочатку поміркуйте ,це про пана Турчинова ,а так виходить "сьехали с базара".Друге.Згоден з вами ,що Украіні потрібні нові обличчя,бо за старих нічого в краіні не змінюється на краще.Третє. За час незалежності Украіни армію знищували ,та розкрадали, а зрозуміли це тільки на початок агресіі та війни з эрэфією.
Перес де Куэльяр
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