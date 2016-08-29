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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:00
ЛАД написав:Starikan
ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.
Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Не очень понял, что я себе позволяю, да ещё и "многовато".
Понимаю, что в нашем с Вами возрасте нервишки пошаливают, но я же Вам вроде ни разу не советовал "радоваться в тряпочку" вашей научной пенсии, тому, что Вас до сих пор держат на работе, заработкам Ваших детей и пр.
По крайней мере я не скатываюсь до откровенного хамства.
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Starikan
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