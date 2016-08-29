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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:00
ЛАД написав:Starikan
ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.
Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Не очень понял, что я себе позволяю, да ещё и "многовато".
Понимаю, что в нашем с Вами возрасте нервишки пошаливают, но я же Вам вроде ни разу не советовал "радоваться в тряпочку" вашей научной пенсии, тому, что Вас до сих пор держат на работе, заработкам Ваших детей и пр.
По крайней мере я не скатываюсь до откровенного хамства.
И вы меня не поняли. Меня не интересуют ваши капиталы. Я имел в виду вашу точку зрения по поводу гривни и депозитов. Ее можно высказывать корректно, а можно - как вы.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:03
Перес де Куэльяр написав:
..........
Доброго дня .Перше.То, якщо щось пишите, спочатку поміркуйте ,це про пана Турчинова ,а так виходить "сьехали с базара".Друге.Згоден з вами ,що Украіні потрібні нові обличчя,бо за старих нічого в краіні не змінюється на краще.
И Вам доброго дня!
С "базара" не съезжаю, просто не считаю нужным ломать копья из-за господина Турчинова. Вопросов по тем событиям много, может быть, когда-нибудь историки разберутся. Повторю, не стоит воспринимать точку зрения, изложенную Турчиновым, как истинно и абсолютно верную.
Третє. За час незалежності Украіни армію знищували ,та розкрадали, а зрозуміли це тільки на початок агресіі та війни з эрэфією.
Простите, это даже не смешно. Я этого в силу возраста мог не знать, но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 27 тра, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:10
Starikan написав: ЛАД написав:Starikan
ЛАД, вы последнее время многовато себе позволяете.
Сидите на сундуке с пачками - и радуйтесь в тряпочку.
Не очень понял, что я себе позволяю, да ещё и "многовато".
Понимаю, что в нашем с Вами возрасте нервишки пошаливают, но я же Вам вроде ни разу не советовал "радоваться в тряпочку" вашей научной пенсии, тому, что Вас до сих пор держат на работе, заработкам Ваших детей и пр.
По крайней мере я не скатываюсь до откровенного хамства.
И вы меня не поняли. Меня не интересуют ваши капиталы. Я имел в виду вашу точку зрения по поводу гривни и депозитов. Ее можно высказывать корректно, а можно - как вы.
Не интересуют, но Вы об этом написали. И, кстати, "сундука с пачками" у меня, к сожалению, нет.
"Откровенного хамства" в моём посте в упор не вижу (там, между прочим, даже смайлик поставил) - у Вас как-то слишком обострённое восприятие моих постов. И восприняли так мой пост исключительно Вы с Васей, кот. поставил Вам +. Вы знаете, когда я вижу + от некоторых товарищей, начинаю задумываться, может, я что-то неправильно написал.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:13
Lion+ написав: ЛАД написав:
Всех верующих - с Троицей!
Неверующих или поклонников других религий - с дополнительным выходным!
атеистов
Неверующие несколько более широкое понятие, чем атеисты.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:40
ЛАД написав:
И Вам доброго дня! С "базара" не съезжаю, просто не считаю нужным ломать копья из-за господина Турчинова. Вопросов по тем событиям много, может быть, когда-нибудь историки разберутся. Повторю, не стоит воспринимать точку зрения, изложенную Турчиновым, как истинно и абсолютно верную. Простите, это даже не смешно. Я этого в силу возраста мог не знать, но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
Пане ЛАД , я хочу зрозумiти Вашу громадянську позицiю. Коли почнеться реальна вiйна мiж РФ та Украiною , ми ж не виключаємо цього , так? . В силу Вашого вiку , де ви будете вiдсиджуватись в БєлгородI, чи у ЛьвовI ? Дайте менI чiтку вiдповiдь. Тiльки не кажiть , що будете помирати , як мученик , чикаючи росiйського снаряда в квартирI.*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:46
ЛАД написав:
...но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
"вся наша верхушка" это кто?
рыги что ли?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:08
Yuri_T написав: ЛАД написав:
...но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
"вся наша верхушка" это кто?
рыги что ли?
Почему только "рыги"?
Все остальные тоже (в т.ч и те, кто у власти и не у власти сегодня). Те же Петя с Юлей, тот же Турчинов и пр., и пр.сірий
, вполне верю. Ну и что?
Когда человек чего-то не знает или не может изменить, он готов схватиться за соломинку и прочитать не только "Отче наш". Для того, чтобы быть неверующим надо значительно больше мужества.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:16
Yuri_T написав: ЛАД написав:
...но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
"вся наша верхушка" это кто?
рыги что ли?
Так, бачу вони хочуть реванш через рік , "промишлєніки хрєнові" ,наплодити рабів ,дати пайку і в "стойло, чтобы не мычали".Хрен ім ,не знищать вони украінця ,бо дуже велика вже пам"ятка ,мільйон вояків пройшли схід Украіни,а добровольців,волонтерів скільки . А родин ,які втратили батька ,сина .Дивлюсь на них ,на ригів недобитих ,на що вони розраховують ,чи гадають що проковтнуть свідомі украінці,та ні ... ,досить терпіти ,настане час справедливості .Кожен розуміє ,що я маю на увазі.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:22
ЛАД написав:
Почему только "рыги"?
т.е. рыгов вы тоже имеете ввиду...
неужели вы допускаете, что эти украинофобы, будучи в абсолютном "курсе состояния армии", ударили бы палец-о-палец?
равно как и все иные выкормыши системы Кучма/Лазоренко.
зы. не мне одному не понятна ваша гражданская позиция.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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