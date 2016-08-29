Додано: Нед 27 тра, 2018 16:52

ЛАД

ничего я не перекрутил и не обрезал. в начале высказал мнение о рыгах, потом обо всех остальных.

за всё время, как эти юго-восточные сволочи дорвались до власти, не видел в их рядах ни одного украинофила. равно, как не видел ни одного украинофила среди людей, что за них голосовали.

странное совпадение.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.