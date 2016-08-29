ЛАД написав:И Вам доброго дня! С "базара" не съезжаю, просто не считаю нужным ломать копья из-за господина Турчинова. Вопросов по тем событиям много, может быть, когда-нибудь историки разберутся. Повторю, не стоит воспринимать точку зрения, изложенную Турчиновым, как истинно и абсолютно верную. Простите, это даже не смешно. Я этого в силу возраста мог не знать, но вся наша верхушка была не в курсе состояния армии?
Пане ЛАД , я хочу зрозумiти Вашу громадянську позицiю. Коли почнеться реальна вiйна мiж РФ та Украiною , ми ж не виключаємо цього , так? . В силу Вашого вiку , де ви будете вiдсиджуватись в БєлгородI, чи у ЛьвовI ? Дайте менI чiтку вiдповiдь. Тiльки не кажiть , що будете помирати , як мученик , чикаючи росiйського снаряда в квартирI.
Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией. Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР. И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах). Кстати, посмотрите интервью Мороза http://gordonua.com/publications/moroz-est-mirovoe-pravitelstvo-kotoroe-naznachaet-prezidentov-v-amerike-eto-znajut-gosdep-prosto-ispolnitel-247504.html. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.
P.s. Кстати, в случае реальной войны с РФ даже мне "в силу мого вiку" "отсиживаться" вряд ли пришлось бы, а жить предпочёл бы во Львове.
т.е. рыгов вы тоже имеете ввиду... неужели вы допускаете, что эти украинофобы, будучи в абсолютном "курсе состояния армии", ударили бы палец-о-палец? равно как и все иные выкормыши системы Кучма/Лазоренко.
зы. не мне одному не понятна ваша гражданская позиция.
Вы спросили именно о "рыгах", я Вам ответил, Вы почему-то ответ перекручиваете и обрезаете, а потом говорите, что Вам что-то не понятно. Кроме того, убеждён, что далеко не все регионалы являются украинофобами, не стоит преувеличивать. Так можно дойти до утверждений, что все русскоязычные - украинофобы.
Для чого ви провокуєте? Лад все дуже правільно вам відповів,а ви подначуєте-для чого? Чи ви можете мені розповісти хоч олин приклад в історіі,де війни розпочинали звичайні люди,як лад? Чи ви знаєте приклади,коли такі як Лад -ідуть вони чи не ідуть на війну-це ніяк не вирішує нічого! А ось такі,хто все це зворушили,а також ті хто на цьому заробляє-вже давно за кордон своі активи перевели і чіхають на всіх! Так якого ви до Лада причепились? Він тут до чого? Я,підкреслю ще раз-він все каже,як воно є і я з ним згоден! А також якщо держава Украіна начхала на своіх людей на захоплених территоріях,на те,що люди залишились без своєї неромості чи вона нічого не стоіть,чіхала на своі теріторіі,то що потрібно робити людям? Бути вдячними,чи що? Чи сгоріла хата,дом палає,піду і я сгорю в війні? Так? В той час коли на крові робляться мілліарди долярів нашею элiтою-ви і справді міркуєте,що Лад зрадник? Ваші вислови все більше видають вас,як робітника на форумі.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 27 тра, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД ничего я не перекрутил и не обрезал. в начале высказал мнение о рыгах, потом обо всех остальных. за всё время, как эти юго-восточные сволочи дорвались до власти, не видел в их рядах ни одного украинофила. равно, как не видел ни одного украинофила среди людей, что за них голосовали. странное совпадение.
Перес де Куэльяр написав:....... Пане ЛАД , я хочу зрозумiти Вашу громадянську позицiю. Коли почнеться реальна вiйна мiж РФ та Украiною , ми ж не виключаємо цього , так? . В силу Вашого вiку , де ви будете вiдсиджуватись в БєлгородI, чи у ЛьвовI ? Дайте менI чiтку вiдповiдь. Тiльки не кажiть , що будете помирати , як мученик , чикаючи росiйського снаряда в квартирI.
Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией. Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР. И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах). Кстати, посмотрите интервью Мороза http://gordonua.com/publications/moroz-est-mirovoe-pravitelstvo-kotoroe-naznachaet-prezidentov-v-amerike-eto-znajut-gosdep-prosto-ispolnitel-247504.html. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.
Ось вона ,позиція фактично зрадника,Харків захоплять ,а далі, то вже не моі проблеми ,а проблєми Украіни .Що сказати ,ганьба Вам.
А может, ганьба Вам?! Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был? Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками". Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза. Я не захотел обсуждать Турчинова, так Вы втравили меня в другое. Может хватит демонстрировать свою ... даже не знаю, как сказать - преданность Украине? Может, стоит признать, что Вы не самый большой патриот и другие могут любить Украину не меньше Вас?
Trast написав:Я,підкреслю ще раз-він все каже,як воно є і я з ним згоден!
да вы хоть десять раз подчеркивайте. хоть двадцать. я не согласен с его близорукой наивностью. за последние годы всё стало настолько очевидно, что взрослому человеку должно быть просто стыдно свою якобы "наивность" выносить на всеобщее обозрение.
Yuri_T написав:ЛАД ничего я не перекрутил и не обрезал. в начале высказал мнение о рыгах, потом обо всех остальных. за всё время, как эти юго-восточные сволочи дорвались до власти, не видел в их рядах ни одного украинофила. равно, как не видел ни одного украинофила среди людей, что за них голосовали. странное совпадение.
Возможно, плохо смотрели? Или всех, состоявших в регионалах, надо сослать в лагеря, или выслать из страны, или, по крайней мере, лишить гражданства? Мнение обо всех остальных не заметил. Или вы их всех относите к "выкормышам системы Кучма/Лазоренко"? В том числе и сегодняшнюю верхушку (не только руководящую)? Т.е. среди наших высших политиков вообще нет патриотов?
Trast написав:Я,підкреслю ще раз-він все каже,як воно є і я з ним згоден!
да вы хоть десять раз подчеркивайте. хоть двадцать. я не согласен с его близорукой наивностью. за последние годы всё стало настолько очевидно, что взрослому человеку должно быть просто стыдно свою якобы "наивность" выносить на всеобщее обозрение.
Ещё раз. Что Вы предлагаете без "близорукой наивности"? Лагеря, выдворение из страны, лишение гражданства? За Януковича на президентских выборах проголосовало чуть больше половины избирателей, не помню сейчас, какой % населения. Все - враги? Вынесите "на всеобщее обозрение" своё "не наивное" мнение. Или стыдно?
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность войти в долю капитала в "Ощадбанке". Об этом сегодня в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти, передает корреспондент РБК-Украина. "ЕБРР верит в вас и в Украину. Сегодня я могу сказать, что как раз пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в Ощадбанке. Это было бы серьезным катализатором", - сказал президент ЕБРР.