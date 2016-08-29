ЛАД
Плюс за ответ Старікану! Про Армію. Проблема в прийнятті РІШЕННЯ, як і в нашій державі. Ні хто не хоче відповіюати за судьбоносні РІШЕННЯ. Судьби рідних загиблих, зкалічених іх не цікавлять.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:43
ЛАД
Плюс за ответ Старікану! Про Армію. Проблема в прийнятті РІШЕННЯ, як і в нашій державі. Ні хто не хоче відповіюати за судьбоносні РІШЕННЯ. Судьби рідних загиблих, зкалічених іх не цікавлять.
Востаннє редагувалось valya в Нед 27 тра, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:44
Оо , бачу Вас трохи задiло, чомусь допис ваш в чатI зберiгається , та трохи вiдрiзняється вiд того шо ви виправили , та добавили . Я Вам I дав оцiнку згiдно оригiналу , але прогрес є ,так пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:39
Re: Валютный рынок в контексте
Нет никакого смысла играться на валютных качелях. Просто летом чуток подкупить баксов. Чуток, повторюсь. А в конце декабря продать их и купить полезные вещи.
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