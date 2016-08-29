ЛАД написав:А может, ганьба Вам?! Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был? Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками". Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза. Я не захотел обсуждать Турч
Оо , бачу Вас трохи задiло, чомусь допис ваш в чатI зберiгається , та трохи вiдрiзняється вiд того шо ви виправили , та добавили . Я Вам I дав оцiнку згiдно оригiналу , але прогрес є ,так пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.
ЛАД написав:Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией. Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР. И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах). Кстати, посмотрите интервью Мороза http://gordonua.com/publications/moroz-est-mirovoe-pravitelstvo-kotoroe-naznachaet-prezidentov-v-amerike-eto-znajut-gosdep-prosto-ispolnitel-247504.html. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.
Ось вона ,позиція фактично зрадника,Харків захоплять ,а далі, то вже не моі проблеми ,а проблєми Украіни .Що сказати ,ганьба Вам.
А может, ганьба Вам?! Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был? Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками". Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза. Я не захотел обсуждать Турчинова, так Вы втравили меня в другое. Может хватит демонстрировать свою ... даже не знаю, как сказать - преданность Украине? Может, стоит признать, что Вы не самый большой патриот и другие могут любить Украину не меньше Вас?
Ну что вы, в самом то деле,не ссортесь ."Все буде Україна!"