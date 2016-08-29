ЛАД написав:

Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией.Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР.И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах).Кстати, посмотрите интервью Мороза. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.