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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5017501850195020

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:43

ЛАД
Плюс за ответ Старікану! Про Армію. Проблема в прийнятті РІШЕННЯ, як і в нашій державі. Ні хто не хоче відповіюати за судьбоносні РІШЕННЯ. Судьби рідних загиблих, зкалічених іх не цікавлять.
Востаннє редагувалось valya в Нед 27 тра, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:44

  ЛАД написав:А может, ганьба Вам?! Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был? Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками". Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза. Я не захотел обсуждать Турч

Оо , бачу Вас трохи задiло, чомусь допис ваш в чатI зберiгається , та трохи вiдрiзняється вiд того шо ви виправили , та добавили . Я Вам I дав оцiнку згiдно оригiналу , але прогрес є ,так пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:39

Re: Валютный рынок в контексте

Нет никакого смысла играться на валютных качелях. Просто летом чуток подкупить баксов. Чуток, повторюсь. А в конце декабря продать их и купить полезные вещи.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:59

  Yuri_61 написав:Нет никакого смысла играться на валютных качелях. Просто летом чуток подкупить баксов. Чуток, повторюсь. А в конце декабря продать их и купить полезные вещи.

Логично! Нужно жить и для себя, и для родных и для потомков.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:21

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией.
Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР.
И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах).
Кстати, посмотрите интервью Мороза http://gordonua.com/publications/moroz-est-mirovoe-pravitelstvo-kotoroe-naznachaet-prezidentov-v-amerike-eto-znajut-gosdep-prosto-ispolnitel-247504.html. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.
Ось вона ,позиція фактично зрадника,Харків захоплять ,а далі, то вже не моі проблеми ,а проблєми Украіни .Що сказати ,ганьба Вам.

А может, ганьба Вам?!
Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был?
Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками".
Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза.
Я не захотел обсуждать Турчинова, так Вы втравили меня в другое.
Может хватит демонстрировать свою ... даже не знаю, как сказать - преданность Украине? Может, стоит признать, что Вы не самый большой патриот и другие могут любить Украину не меньше Вас?

Ну что вы, в самом то деле,не ссортесь ."Все буде Україна!"
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

Мне ближе позиция Лада,сколько можно демонстрировать свой патриотизм,это раздражает.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:59

  bugalter написав:Мне ближе позиция Лада,сколько можно демонстрировать свой патриотизм,это раздражает.

На счет патриотизма. Был бы лям зелени в кармане и я бы с удовольствием забыл бы этот бред где то в Нидерландах :D А так, патриотизм вынужденный,будем окапываться :)
сірий
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