Додано: Нед 27 тра, 2018 21:41

Це панове на вихідних Вам день украінського патріотизму.......................................................................................

Чув недавно таку репліку в одній мокшанській студіі від колаборанта КОТа ,так він мріє ,що коли змінять вони владу Украіни на схильну до кремля ,то "будут проводить этноцид русскими, после уничтожения всего укринского". Це просто біда украінськоі націі ,та Держави ,бо коли частина населення байдужа до того що зараз діється і багато чого не усвідомлює ,то й ворогів не треба,бо ворог є під боком ........................................................................................



patriotВ даний час ця тема є однією з актуальних,оскільки всі події які зараз відбуваються на території нашої рідної неньки України показали,що багато людей готові відстоювати свою країну і віддавати своє життя за Незалежність України і її вільність,але так було в усі часи.



Десь розпочинаючи з 90-х років більшість молоді не вважали себе патріотами і не були раді тому,що вони є українцями і проживають на території України. Така неприємна ситуація,перш за все була пов’язана зі змінами які відбувались як у політичному та економічному житті країни, які мали негативний вплив на всіх формах виробництва,в освіті, культурному житті,а також розвитку нації. Згодом всі зміни розпочали потрошку налагоджуватись і патріотів на теренах України стало більше.



А хто ж такий патріот України і як проявляється патріотичність?



До українського патріота можна віднести людину, яка розуміє і володіє українською мовою набагато краще, а ніж будь-якою іншою мову. Також це людина яка поважає свою Батьківщину і гордиться тим,що вона проживає на її теренах, і готова в будь-який час стати на захист своєї території (і в останні місяці ми можемо спостерігати скільки патріотів полягло за те,щоб наша територія була вільна від незваних гостей), а не тікає з її території як щур з корабля.



На сьогоднішній день маючи не легку ситуацію в країні, кожна людина яка проживає на території держави України показує свою життєву позицію: чи справжній патріот, чи є ворогом нашої держави. Так в останні часи і почав проявлятись патріотизм.



Ще декілька років назад, побачити людину у вишиванці або з прапором в руках мало бути якесь свято наприклад День Незалежності,і то одиниці хто так одягався, то зараз дуже часто в повсякденному житті люди одягають національний одяг, або стрічки в колір українського прапору. Деякі споруди,мости фарбують в національні кольори. На автівках часто з’являються наклейки у вигляді вишиванок, навіть для домашніх улюбленців шиють одяг з українським орнаментом. Так,можливо деякі люди роблять це просто напоказ,що ось я,наче, патріот, але все ж таки більшість і в душі є патріотом і готовий про це повідомити в усьому світі,що він носить горде звання Українець.



Ось читаючи в Інтернеті різну інформацію зустрів таку цікавинку, що декілька років тому було проведене соціальне опитування: «Яким повинен бути справжній патріот нашої України?».



То результат був таким,що ще декілька років тому більшість людей довго думали на цим питанням,або не могли відповісти на нього,то в нинішній час від маленького до великого можуть не лише сказати,який повинен і може бути патріот на їхню думку,але навіть і показати,і це радує.



Ось так переживши скільки подій в українських людей починає прокидатись український патріотизм. А наші військові хіба не українські патріоти? Хіба ж звичайний військовий просто так може взяти зброю до своїх рук і піти відстоювати і захищати свою Батьківщину, покинути все, що має,і нажив за життя, забути про свій гонор,та свої принцип,такі як наприклад «моя хата скраю і я нічого не знаю» і, нарешті, ризикнути життям,щоб інші могла спати спокійно?Звісно ,що лише українські Герої які йдуть захищати свою рідну від лютого ворога,який зазіхає на їх територію.



Останнім часом виходячи зі свого будинку,можна почути як вітаються звичайні мешканці. Колись же було звичайне потискання рук, зараз зовсім по іншому вітаються словами,використовуючи слова: «Слава Україні!»,і у відповідь отримують: «Героям Слава!» Але ж хіба українці,які є псевдо патріотами будуть так вітатись?Напевно-ні.

Дуже погано,що патріотизм в українців проявився лише після подій на Майдані,але вони розвиваються і показують,що справжній українець відстоїть за свою країну до кінця!!