Додано: Нед 27 тра, 2018 23:44

ЛАД написав: За Януковича на президентских выборах проголосовало чуть больше половины избирателей, не помню сейчас, какой % населения.

Все - враги? За Януковича на президентских выборах проголосовало чуть больше половины избирателей, не помню сейчас, какой % населения.Все - враги?

По-перше, більше половини тих, що начебто проголосували.

По-друге, з них вороги не всі. Є ще особи, скажімо, з недостатніми здібностями, зокрема, розумовими. Ліпше було голосувати за шимпанзе, ніж за маріонетку рф, бо логіка тут проста: овоч = агент (на повному "підсосі") = провідник політики рф (і, виходячи з "установок" цієї політики та їх несприйняття значною частиною населення України) = війна. По-перше, більше половини тих, що начебто проголосували.По-друге, з них вороги не всі. Є ще особи, скажімо, з недостатніми здібностями, зокрема, розумовими. Ліпше було голосувати за шимпанзе, ніж за маріонетку рф, бо логіка тут проста: овоч = агент (на повному "підсосі") = провідник політики рф (і, виходячи з "установок" цієї політики та їх несприйняття значною частиною населення України) = війна.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell