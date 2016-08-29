|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:12
Re: Валютный рынок в контексте
Наблюдаю за событиями из своей песочницы и все больше понимаю ,что любым патриотизмом управляют деньги,парады вышиванок это как велопробег развлечение выходного дня,в начале 90 радовалась украинскому флагу во Львове,а сейчас избегаю сочетания этих двух цветов даже в одежде.В душе поднимается бунт Эти надоели хуже горькой редьки.Те ,что были раньше,потом еще раньше -никто не устраивал все скотеняки .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили я бы тоже кричала -- героям слава.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:32
Re: Валютный рынок в контексте
Не плутайте патріотизм з псевдопатріотизмом. В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей, бізнес на межі закриття, тобто для мене не гроші на першому місці, як для більшості, а власне патріотизм. Але саме цікаве, що росіяни мені відповіли : мы тебя понимаем и на твоём месте поступили бы так же. Розумово розвинуті люди не пов"язують патріотизм з грошима і навіть не пишуть про таке безглуздя, це як любити маму лише за те, що вона колись помре і Вам дістанеться у спадок її старенький годинник "Слава" ну безглуздя, чи не так? Але дуже важливо кожний поступок прив"язувати до дати та певної ситуації. На зараз, я не вважаю бізнесспівпрацю з РФ злочином чи зрадою (якщо це не пов"язано з криміналом, та залишком прибутку там), скоріше навпаки це позитив, бо економічна складова у гібридній війні виходить чи не найперше місце, тому потрібно працювати і заробляти прагматично піднімаючи економіку, для того щоб оцей безликий кисіль (ні за ваших ні за наших) схилявся все ж таки в сторону України.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:37
так или иначе все страны ведут между собой гибридные войны
у каждой страны свои интересы и каждая страна хочет получить больше
Зараз переглядають цей форум: skorpio123, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|