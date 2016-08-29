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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5019502050215022>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:12

Re: Валютный рынок в контексте

Наблюдаю за событиями из своей песочницы и все больше понимаю ,что любым патриотизмом управляют деньги,парады вышиванок это как велопробег развлечение выходного дня,в начале 90 радовалась украинскому флагу во Львове,а сейчас избегаю сочетания этих двух цветов даже в одежде.В душе поднимается бунт Эти надоели хуже горькой редьки.Те ,что были раньше,потом еще раньше -никто не устраивал все скотеняки .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили :mrgreen: я бы тоже кричала -- героям слава.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:32

Re: Валютный рынок в контексте

  bugalter написав:любым патриотизмом управляют деньги

Не плутайте патріотизм з псевдопатріотизмом. В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей, бізнес на межі закриття, тобто для мене не гроші на першому місці, як для більшості, а власне патріотизм. Але саме цікаве, що росіяни мені відповіли : мы тебя понимаем и на твоём месте поступили бы так же. Розумово розвинуті люди не пов"язують патріотизм з грошима і навіть не пишуть про таке безглуздя, це як любити маму лише за те, що вона колись помре і Вам дістанеться у спадок її старенький годинник "Слава" ну безглуздя, чи не так? Але дуже важливо кожний поступок прив"язувати до дати та певної ситуації. На зараз, я не вважаю бізнесспівпрацю з РФ злочином чи зрадою (якщо це не пов"язано з криміналом, та залишком прибутку там), скоріше навпаки це позитив, бо економічна складова у гібридній війні виходить чи не найперше місце, тому потрібно працювати і заробляти прагматично піднімаючи економіку, для того щоб оцей безликий кисіль (ні за ваших ні за наших) схилявся все ж таки в сторону України.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:37

  Василь-Рівне написав:
  bugalter написав:любым патриотизмом управляют деньги

Не плутайте патріотизм з псевдопатріотизмом. В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей, бізнес на межі закриття, тобто для мене не гроші на першому місці, як для більшості, а власне патріотизм. Але саме цікаве, що росіяни мені відповіли : мы тебя понимаем и на твоём месте поступили бы так же. Розумово розвинуті люди не пов"язують патріотизм з грошима і навіть не пишуть про таке безглуздя, це як любити маму лише за те, що вона колись помре і Вам дістанеться у спадок її старенький годинник "Слава" ну безглуздя, чи не так? Але дуже важливо кожний поступок прив"язувати до дати та певної ситуації. На зараз, я не вважаю бізнесспівпрацю з РФ злочином чи зрадою (якщо це не пов"язано з криміналом, та залишком прибутку там), скоріше навпаки це позитив, бо економічна складова у гібридній війні виходить чи не найперше місце, тому потрібно працювати і заробляти прагматично піднімаючи економіку, для того щоб оцей безликий кисіль (ні за ваших ні за наших) схилявся все ж таки в сторону України.

так или иначе все страны ведут между собой гибридные войны
у каждой страны свои интересы и каждая страна хочет получить больше :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:26

А тепер трішки про валюту.
http://www.vestifinance.ru/articles/101900
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:31

  bugalter написав:...Но если бы мне заплатили :mrgreen: я бы тоже кричала -- героям слава.

а кричали бы "хайль ..."?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:57

  ЛАД написав:Возможно, плохо смотрели?
Или всех, состоявших в регионалах, надо сослать в лагеря, или выслать из страны, или, по крайней мере, лишить гражданства?
Мнение обо всех остальных не заметил. Или вы их всех относите к "выкормышам системы Кучма/Лазоренко"? В том числе и сегодняшнюю верхушку (не только руководящую)? Т.е. среди наших высших политиков вообще нет патриотов?

есть. но ситуационные.
сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.
я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.
любая власть, допустившая столкновение граждан внутри единой страны, и, как следствие, потерю территорий, подлежит анафеме, забвению и т.п.
то, что эти сволочи переименовали свою дряную партишку и спокойно ходят здесь, посмеиваясь, а их соски рассекают по Киеву на новых рэнджиках, говорит лишь о нашей бесконечной толерантности и маниакальному стремлению подставить юго-восточным мразям вторую щеку.
и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.
и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке.
потому простым людям нужно задуматься.
посмотреть на всё произошедшее и сделать работу над своими собственными ошибками.
или не делать её и снова проголосовать за уголовника с двумя судимостями и за возглавляемую им партию.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:18

  Yuri_T написав:есть. но ситуационные.
сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.
я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.
любая власть, допустившая столкновение граждан внутри единой страны, и, как следствие, потерю территорий, подлежит анафеме, забвению и т.п.
то, что эти сволочи переименовали свою дряную партишку и спокойно ходят здесь, посмеиваясь, а их соски рассекают по Киеву на новых рэнджиках, говорит лишь о нашей бесконечной толерантности и маниакальному стремлению подставить юго-восточным мразям вторую щеку.
и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.
и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке.
потому простым людям нужно задуматься.
посмотреть на всё произошедшее и сделать работу над своими собственными ошибками.
или не делать её и снова проголосовать за уголовника с двумя судимостями и за возглавляемую им партию.

а чем бритые урки с востока отличаются от бритых урок с запада?
будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:23

  Lion+ написав:а чем бритые урки с востока отличаются от бритых урок с запада?
будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку

ничем не отличаются.
но я уже видел "конструктивную программу развития".
"почую кожного" и т.п.
так что, не нужно иллюзий. снова будут голосовать за лозунги, за "притесняемый" русский язык, за "единую историю" и "единую культурную среду". еще 2-3 месяца, и эти темы снова потекут в умы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:25

  Yuri_T написав:сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.
я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.

Нет никаких "политиков" и "граждан". Есть отдельные люди, у каждого из которых есть свои личные интересы (кто-то остров хочет купить, кто-то - квартиру в Киеве, кто-то в Лондоне. Кто-то хочет открыть овощной киоск, а кто-то купить птицефабрику во Франции)
А "патриотизм" нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить почему у одних дети учатся и живут в Лондоне, и для них припасено теплое местечко в каком-нибудь министерстве или посольстве, а у других - выбор между колледжем и техникумом, т.к. нет средств оплатить учёбу в Киеве.
Ещё патриотизм нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить, почему одни летают на Мальдивы и Сейшелы, и оплачивают свой отдых валютной наличкой, а другие должны выбирать между Кирилловкой, Геническом или дачей

  Yuri_T написав:и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.
и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке.

Чем отличаются марширующие армии "дружин"? Кому они подчиняются? Кто их финансирует и отдаёт приказы? Что им завтра придёт в голову?

Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.

Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Lion+ написав:будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку

практика показывает что бдут голосовать за тех, кто больше денег в рекламу вбухает
и это пройдет
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