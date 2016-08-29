Додано: Пон 28 тра, 2018 09:25

Yuri_T написав: сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.

я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала. сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.

Yuri_T написав: и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.

и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке. и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке.

это то же самое

Нет никаких "политиков" и "граждан". Есть отдельные люди, у каждого из которых есть свои личные интересы (кто-то остров хочет купить, кто-то - квартиру в Киеве, кто-то в Лондоне. Кто-то хочет открыть овощной киоск, а кто-то купить птицефабрику во Франции)А "патриотизм" нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить почему у одних дети учатся и живут в Лондоне, и для них припасено теплое местечко в каком-нибудь министерстве или посольстве, а у других - выбор между колледжем и техникумом, т.к. нет средств оплатить учёбу в Киеве.Ещё патриотизм нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить, почему одни летают на Мальдивы и Сейшелы, и оплачивают свой отдых валютной наличкой, а другие должны выбирать между Кирилловкой, Геническом или дачейЧем отличаются марширующие армии "дружин"? Кому они подчиняются? Кто их финансирует и отдаёт приказы? Что им завтра придёт в голову?Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" -просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).