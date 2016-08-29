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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:12
Re: Валютный рынок в контексте
Наблюдаю за событиями из своей песочницы и все больше понимаю ,что любым патриотизмом управляют деньги,парады вышиванок это как велопробег развлечение выходного дня,в начале 90 радовалась украинскому флагу во Львове,а сейчас избегаю сочетания этих двух цветов даже в одежде.В душе поднимается бунт Эти надоели хуже горькой редьки.Те ,что были раньше,потом еще раньше -никто не устраивал все скотеняки .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили я бы тоже кричала -- героям слава.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:32
Re: Валютный рынок в контексте
Не плутайте патріотизм з псевдопатріотизмом. В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей, бізнес на межі закриття, тобто для мене не гроші на першому місці, як для більшості, а власне патріотизм. Але саме цікаве, що росіяни мені відповіли : мы тебя понимаем и на твоём месте поступили бы так же. Розумово розвинуті люди не пов"язують патріотизм з грошима і навіть не пишуть про таке безглуздя, це як любити маму лише за те, що вона колись помре і Вам дістанеться у спадок її старенький годинник "Слава" ну безглуздя, чи не так? Але дуже важливо кожний поступок прив"язувати до дати та певної ситуації. На зараз, я не вважаю бізнесспівпрацю з РФ злочином чи зрадою (якщо це не пов"язано з криміналом, та залишком прибутку там), скоріше навпаки це позитив, бо економічна складова у гібридній війні виходить чи не найперше місце, тому потрібно працювати і заробляти прагматично піднімаючи економіку, для того щоб оцей безликий кисіль (ні за ваших ні за наших) схилявся все ж таки в сторону України.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:37
так или иначе все страны ведут между собой гибридные войны
у каждой страны свои интересы и каждая страна хочет получить больше
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:26
А тепер трішки про валюту.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:31
а кричали бы "хайль ..."?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:57
есть. но ситуационные.
сейчас вообще время гибридных формаций: что политики, что политиков, что обычных граждан.
я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.
любая власть, допустившая столкновение граждан внутри единой страны, и, как следствие, потерю территорий, подлежит анафеме, забвению и т.п.
то, что эти сволочи переименовали свою дряную партишку и спокойно ходят здесь, посмеиваясь, а их соски рассекают по Киеву на новых рэнджиках, говорит лишь о нашей бесконечной толерантности и маниакальному стремлению подставить юго-восточным мразям вторую щеку.
и, если они вернутся, здесь будут такие репрессии, что любое написанное (не вами, конечно, тогда-то вы будете тихонечко молчать) мнение будет экстремизмом.
и кто-то сразу сформирует армию бритых урок с востока, ссущих в Мариинке.
потому простым людям нужно задуматься.
посмотреть на всё произошедшее и сделать работу над своими собственными ошибками.
или не делать её и снова проголосовать за уголовника с двумя судимостями и за возглавляемую им партию.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:18
а чем бритые урки с востока отличаются от бритых урок с запада?
будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:23
ничем не отличаются.
но я уже видел "конструктивную программу развития".
"почую кожного" и т.п.
так что, не нужно иллюзий. снова будут голосовать за лозунги, за "притесняемый" русский язык, за "единую историю" и "единую культурную среду". еще 2-3 месяца, и эти темы снова потекут в умы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:25
Нет никаких "политиков" и "граждан". Есть отдельные люди, у каждого из которых есть свои личные интересы (кто-то остров хочет купить, кто-то - квартиру в Киеве, кто-то в Лондоне. Кто-то хочет открыть овощной киоск, а кто-то купить птицефабрику во Франции)
А "патриотизм" нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить почему у одних дети учатся и живут в Лондоне, и для них припасено теплое местечко в каком-нибудь министерстве или посольстве, а у других - выбор между колледжем и техникумом, т.к. нет средств оплатить учёбу в Киеве.
Ещё патриотизм нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить, почему одни летают на Мальдивы и Сейшелы, и оплачивают свой отдых валютной наличкой, а другие должны выбирать между Кирилловкой, Геническом или дачей
Чем отличаются марширующие армии "дружин"? Кому они подчиняются? Кто их финансирует и отдаёт приказы? Что им завтра придёт в голову?
Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.
Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:26
Re: Валютный рынок в контексте
практика показывает что бдут голосовать за тех, кто больше денег в рекламу вбухает
и это пройдет
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