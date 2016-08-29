Додано: Пон 28 тра, 2018 09:50

Василь-Рівне написав: В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей

Аналогичная ситуация ,все было также ,разосрался со всеми русскими партнёрами , даже со многими нашими у которых были , на мой взгляд недостаточно патриотичные взгляды .До сих пор с пеной у рта всем колеблющимся знакомым прививаю патриотизм , с увеличением промилле в крови иногда даже с физическими аргументами.) Но всё чаще ловлю себя на мысли , что сам перестаю верить в то что доказываю другим . И всё чаще вспоминаю слова Папанова ,о том что так хочется ещё пожить по человечески и задумываюсь о том чтобы пресоединиться в какой нибудь благополучной стране к украинской диаспоре и искренне помогать и любить родину издалека.