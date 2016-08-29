RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 502250235024502550265027>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:30

  Yuri_T написав:
  Lion+ написав: чай не дурак

ясное дело, не дурак.
сбежав из Донецка, вещать из сытого Киева за русский мир :mrgreen:

какого Донецка, какой мир, ты фантазию то прикрути :lol:
Lion+
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:31

  Lion+ написав:какого Донецка, какой мир, ты фантазию то прикрути :lol:

разве что после тебя, закрывающего границы и вводящего выездные визы :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12828
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:34

  Yuri_T написав: выездные визы :D

можно их назвать по другому, главное удержать налогоплательщиков
Lion+
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:35

Последние годы все чем мы занимаемся - это строим песчаные замки на берегу , свято веря в то что это красиво и надёжно , после того как российская волна подмывает или смывает их , мы максимум перед замком строим заборчик из песка , а вопрос то нужно решать с морем и радикально.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:39

  Гурман написав:Последние годы все чем мы занимаемся - это строим песчаные замки на берегу , свято веря в то что это красиво и надёжно , после того как российская волна подмывает или смывает их , мы максимум перед замком строим заборчик из песка , а вопрос то нужно решать с морем и радикально.

лопата у тебя есть, бери и копай море
Lion+
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44

  ЧИА написав:
  Lion+ написав:будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку

практика показывает что бдут голосовать за тех, кто больше денег в рекламу вбухает

"Партия Гречки"-ГОЛОСУЙ ЗА ГРЭЧКУ!
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44

  Lion+ написав:можно их назвать по другому

дерзай. попутного ветра тебе в спину :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12828
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Lion+ написав:лопата у тебя есть, бери и копай море
копать не моё , мне проще осушить или выпить : треугольник будет выпит , будь он паралелепипед , будь он круг , едрёна вошь .
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:49

  bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....


Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека.
Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное.
Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин.
А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка.
Поражает, что еще гордятся своей недалекостью. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6355
З нами з: 14.11.11
Подякував: 273 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:50

  Гурман написав:
  Lion+ написав:лопата у тебя есть, бери и копай море
копать не моё , мне проще осушить или выпить : треугольник будет выпит , будь он паралелепипед , будь он круг , едрёна вошь .

ломать не строить, тут много ума не надо
Lion+
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 502250235024502550265027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1217, 1218, 1219
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12182 1317461
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 18:22
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6254 1320293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 22:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.