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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:30
Yuri_T написав: Lion+ написав:
чай не дурак
ясное дело, не дурак.
сбежав из Донецка, вещать из сытого Киева за русский мир
какого Донецка, какой мир, ты фантазию то прикрути
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:31
Lion+ написав:
какого Донецка, какой мир, ты фантазию то прикрути
разве что после тебя, закрывающего границы и вводящего выездные визы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:34
Yuri_T написав:
выездные визы
можно их назвать по другому, главное удержать налогоплательщиков
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:35
Последние годы все чем мы занимаемся - это строим песчаные замки на берегу , свято веря в то что это красиво и надёжно , после того как российская волна подмывает или смывает их , мы максимум перед замком строим заборчик из песка , а вопрос то нужно решать с морем и радикально.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:39
Гурман написав:
Последние годы все чем мы занимаемся - это строим песчаные замки на берегу , свято веря в то что это красиво и надёжно , после того как российская волна подмывает или смывает их , мы максимум перед замком строим заборчик из песка , а вопрос то нужно решать с морем и радикально.
лопата у тебя есть, бери и копай море
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Lion+
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44
ЧИА написав: Lion+ написав:
будут голосовать за тех кто предложит конструктивную программу развития, а не кричать кричалки и нагнетать и без того напряженную обстановку
практика показывает что бдут голосовать за тех, кто больше денег в рекламу вбухает
"Партия Гречки"-ГОЛОСУЙ ЗА ГРЭЧКУ!
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44
Lion+ написав:
можно их назвать по другому
дерзай. попутного ветра тебе в спину
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:44
Lion+ написав:
лопата у тебя есть, бери и копай море
копать не моё , мне проще осушить или выпить : треугольник будет выпит , будь он паралелепипед , будь он круг , едрёна вошь .
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Гурман
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:49
bugalter написав:
.Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....
Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека.
Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное.
Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин.
А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка.
Поражает, что еще гордятся своей недалекостью.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:50
Гурман написав: Lion+ написав:
лопата у тебя есть, бери и копай море
копать не моё , мне проще осушить или выпить : треугольник будет выпит , будь он паралелепипед , будь он круг , едрёна вошь .
ломать не строить, тут много ума не надо
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