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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50235024502550265027>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:50

  Yuri_T написав:
  Lion+ написав: чай не дурак

ясное дело, не дурак.
сбежав из Донецка, вещать из сытого Киева за русский мир :mrgreen:

Даа ,3,14-дарасов, на этой святой земле, хватает
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:54

  Libo написав:
  bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....


Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека.
Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное.
Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин.
А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка.
Поражает, что еще гордятся своей недалекостью. :oops:

Интересно, а раком он станет за деньги? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:56

Re: Валютный рынок в контексте

Бачу гілка на вихідних ожила .Всих свідомих та ватку , сєпарів зібрали ,чи ще хто забув завітати ,прошу не соромтесь.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:56

  сірий написав:
  Yuri_T написав:
  Lion+ написав: чай не дурак

ясное дело, не дурак.
сбежав из Донецка, вещать из сытого Киева за русский мир :mrgreen:

Даа ,3,14-дарасов, на этой святой земле, хватает


Причем с каждым годом их процент увеличивается...а чем ближе выборы тем активниее они друг другу глотки будут грызть за место у корыта :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:59

  сірий написав:
  Libo написав:
  bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....


Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека.
Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное.
Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин.
А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка.
Поражает, что еще гордятся своей недалекостью. :oops:

Интересно, а раком он станет за деньги? :mrgreen:
Це ж Вона ,навіщо гроші.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:03

  сірий написав:Интересно, а раком он станет за деньги?
Может я не внимательно читал , но по моему это не он , а она и посему позиция ей должна быть знакома и в бесплатном варианте.
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:06

ЗЫ

Есть "просто человек". Это биологически существо с инстинктами.
Есть гражданин. Это человек, живущий с другими людьми в обществе по определенным правилам.
А есть патриот. Это человек и пассионарный гражданин, делающий все возможное, чтобы их общество стало лучше и краше.
Каждый выбирает свое место в жизни сам. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:06

  Libo написав:
  bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....


Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека.
Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное.
Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин.
Поражает, что еще гордятся своей недалекостью. :oops:

Практика показывает - может
Вот у власти у нас спрошные образованные
И даже кричат - что они патриоты
Но патпиатизм у них голословный
Детей учат заграницей
И, напилив достаточно, сваливают жить в более обустроенные страны
А что тут будет - им по большому счету все равно
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:11

Я вам тут патриотов нашёл

  ЧИА написав:Практика показывает - может
Вот у власти у нас спрошные образованные
И даже кричат - что они патриоты
Но патпиатизм у них голословный
Детей учат заграницей


Born in the USA, или Почему украинские политики предпочитают, чтобы их дети рождались не в Украине?

История с рождением ребенка министра инфраструктуры Владимира Омеляна в США спровоцировал бурю негодования в социальных сетях. Но не Омеляном единым: украинские чиновники, депутаты и даже бывшие президенты предпочитают, чтобы их отпрыски появлялись на свет за пределами нашей страны. LB.ua разбирался в причинах нежелания сильных мира сего рожать в Украине и привилегиях детей «элиты».

https://lb.ua/news/2018/05/03/396744_born_usa_pochemu_ukrainskie.html
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:19

ЧИА

Разве достаточно одного образования, чтоб быть патриотом?
У нас сейчас многие в окопах отдают свои жизни без университетов и аспирантур. Но они граждане и патриоты. Их такими мамы воспитали.
Libo
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