bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....
Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека. Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное. Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин. А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка. Поражает, что еще гордятся своей недалекостью.
bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....
Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека. Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное. Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин. А обьяснение "просто человек" всегда удобно недалеким, асоциальный людям, которые томознулись в своем развитии и которых вполне устраивает схема жизнь кухня-унитаз-койка. Поражает, что еще гордятся своей недалекостью.
Есть "просто человек". Это биологически существо с инстинктами. Есть гражданин. Это человек, живущий с другими людьми в обществе по определенным правилам. А есть патриот. Это человек и пассионарный гражданин, делающий все возможное, чтобы их общество стало лучше и краше. Каждый выбирает свое место в жизни сам.
bugalter написав: .Я не патриот -я просто человек.Но если бы мне заплатили....
Уровень патриотизма и гражданского сознания соотносим с уровнем порядочности, совести, воспитания, образованности, культуры человека. Чем ниже одно, тем сразу ниже все остальное. Образованный, культурный и порядочный человек не может быть равнодушным к судьбе земли, на которой предстоит жить его детям и внукам. Он в первую очередь есть гражданин. Поражает, что еще гордятся своей недалекостью.
Практика показывает - может Вот у власти у нас спрошные образованные И даже кричат - что они патриоты Но патпиатизм у них голословный Детей учат заграницей И, напилив достаточно, сваливают жить в более обустроенные страны А что тут будет - им по большому счету все равно
ЧИА написав:Практика показывает - может Вот у власти у нас спрошные образованные И даже кричат - что они патриоты Но патпиатизм у них голословный Детей учат заграницей
Born in the USA, или Почему украинские политики предпочитают, чтобы их дети рождались не в Украине?
История с рождением ребенка министра инфраструктуры Владимира Омеляна в США спровоцировал бурю негодования в социальных сетях. Но не Омеляном единым: украинские чиновники, депутаты и даже бывшие президенты предпочитают, чтобы их отпрыски появлялись на свет за пределами нашей страны. LB.ua разбирался в причинах нежелания сильных мира сего рожать в Украине и привилегиях детей «элиты».