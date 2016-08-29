Додано: Пон 28 тра, 2018 11:51

Василь-Рівне написав: Перес де Куэльяр написав: пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою. пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.

ЛАД це латентний сепаратист. Якщо, не доведи Господи, ситуація в Харькові зміниться - він перший вискочить на вулицю з триколором і буде керівником трійки з насолодою розстрілюючи різних мастей "бєндєровцєв" таких як Василь-Рівне, Перес де Куэльяр, сірий, Yuri_T та інших. Звичайно, це гротеск, але диму без вогню не буває, воно, в ньому, сидить там, дуже глибоко у спинному та кістяному мозку і цю хандру по трійках, гулагах для патріотів, по СРСР звідти вже нічим не витравити. Скільки вовка не корми, а він все одно в ліс дивиться - про це потрібно добре пам"ятати і нам,і владі. ЛАД це латентний сепаратист. Якщо, не доведи Господи, ситуація в Харькові зміниться - він перший вискочить на вулицю з триколором і буде керівником трійки з насолодою розстрілюючи різних мастей "бєндєровцєв" таких як Василь-Рівне, Перес де Куэльяр, сірий, Yuri_T та інших. Звичайно, це гротеск, але диму без вогню не буває, воно, в ньому, сидить там, дуже глибоко у спинному та кістяному мозку і цю хандру по трійках, гулагах для патріотів, по СРСР звідти вже нічим не витравити. Скільки вовка не корми, а він все одно в ліс дивиться - про це потрібно добре пам"ятати і нам,і владі.

"Дядя, ты дурак?"Я бы советовал обратиться к. Он, правда, с работы по специальности ушёл, но, думаю, Вам в консультации не откажет.У Вас чересчур завышенная оценка своей "сознательности" и "патриотизма". После того, как Вас слегка разоблачили с уборкой снега на вашей улице, Вы как-то пропали, но время прошло и ..."Другая" ситуация в Харькове уже была в апреле-мае 2014. И я как-то не "выскакивал с триколором". А против георг. ленточки я выступал с самого начала, ещё задолго до того. как это стало символом всяких "республик".За решение вопросов при помощи "троек" опять же почему-то выступают такие "патриоты", как Вы.Вас надо не расстреливать, а лечить.