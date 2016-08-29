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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5024502550265027>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:25

Грйс-мэн

Да, во власти многие не патриоты и не порядочные граждане.
Что, из-за этого не будем любить нашу милую Украину?
Наоборот.
Наш гражданский долг вышвырнуть их из власти и привести туда людей-патриотов, которые будут ее любить.
Это должны сделать граждане и патриоты.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:30

  ЧИА написав:
  Грйс-мэн написав:Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

Отличия
1. регионалы продвигали
а) русский как второй государственный
б) ориентация на московских
в) основной доход - брать кредиты и пилить вместе с налогами
г) развал СБ и армии как возможной альтернативной силы (возможно, боялись чилийского сценария)
2. текущие
а) украинский - единственный государственный
б) ориентация на америку с европами
в) какой основной доход - узнаем когда их сменят
г) укрепление СБ и армии (насколько хватает бюджета)

Добавлю - разворовывание бюджетных средств на укреплении СБ и армии (как, впрочем, было во всех воюющих странах).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:30

  Libo написав:Да, во власти многие не патриоты и не порядочные граждане.
Что, из-за этого не будем любить нашу милую Украину?
Наоборот.
Наш гражданский долг вышвырнуть их из власти и привести туда людей-патриотов, которые будут ее любить.
Это должны сделать граждане и патриоты.

Если ты против нынешних "реформаторов-патриотов" - автоматически получаешь клеймо "агента питуна"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:37

  Libo написав:Грйс-мэн Да, во власти многие не патриоты и не порядочные граждане. Что, из-за этого не будем любить нашу милую Украину? Наоборот. Наш гражданский долг вышвырнуть их из власти и привести туда людей-патриотов, которые будут ее любить. Это должны сделать граждане и патриоты.

Ви бачите таку тенденцiю , що простi громадяни-патрiоти Майдана , та якi пройшли вiйну на сходi ,попали у владу . I що вони змогли зробити ?, просто розчинилися в олiгархiчнiй системi. Гадаю , шо треба повнiстю оновлювати владу , жодного старого обличчя, жодного наголошую .

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:38

  Грйс-мэн написав:
  Libo написав:Да, во власти многие не патриоты и не порядочные граждане.
Что, из-за этого не будем любить нашу милую Украину?
Наоборот.
Наш гражданский долг вышвырнуть их из власти и привести туда людей-патриотов, которые будут ее любить.
Это должны сделать граждане и патриоты.

Если ты против нынешних "реформаторов-патриотов" - автоматически получаешь клеймо "агента питуна"

все кто не согласен с нынешней политикой и есть "агент питуна"
а Либо как я понял с окопа пишет :mrgreen:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:43

  Lion+ написав:все кто не согласен с нынешней политикой и есть "агент питуна" а Либо как я понял с окопа пишет

Це ,якщо поглянути яка риторика у того ,хто владу критикуе.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:51

  Василь-Рівне написав:
  Перес де Куэльяр написав:пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.

ЛАД це латентний сепаратист. Якщо, не доведи Господи, ситуація в Харькові зміниться - він перший вискочить на вулицю з триколором і буде керівником трійки з насолодою розстрілюючи різних мастей "бєндєровцєв" таких як Василь-Рівне, Перес де Куэльяр, сірий, Yuri_T та інших. Звичайно, це гротеск, але диму без вогню не буває, воно, в ньому, сидить там, дуже глибоко у спинному та кістяному мозку і цю хандру по трійках, гулагах для патріотів, по СРСР звідти вже нічим не витравити. Скільки вовка не корми, а він все одно в ліс дивиться - про це потрібно добре пам"ятати і нам,і владі.

"Дядя, ты дурак?"
Я бы советовал обратиться к холяве. Он, правда, с работы по специальности ушёл, но, думаю, Вам в консультации не откажет.
У Вас чересчур завышенная оценка своей "сознательности" и "патриотизма". После того, как Вас слегка разоблачили с уборкой снега на вашей улице, Вы как-то пропали, но время прошло и ...
"Другая" ситуация в Харькове уже была в апреле-мае 2014. И я как-то не "выскакивал с триколором". А против георг. ленточки я выступал с самого начала, ещё задолго до того. как это стало символом всяких "республик".
За решение вопросов при помощи "троек" опять же почему-то выступают такие "патриоты", как Вы.
Вас надо не расстреливать, а лечить. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:53

куда пропал комментарий предыдущий про Яроша
цензура

риторика у патриотов одна, а действия иные, как впрочем и на майдане было
поэтому мне интересней объективные факты и действия, а не риторика и профанация :idea:
Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 28 тра, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:53

  Грйс-мэн написав:Ну попали в парламент например: 1. Ярош 2. Гаврилюк 3. Парасюк 4. Может ещё кто-то, кто меньше на слуху. И что они сделали? Где они сейчас и чем занимаются? Если не ошибаюсь, Ярош грозился чуть ли не расстрелять там всех, если будут прогуливать, кнопкодавить и т.д. И что?

Я гадаю , що продалися . Спочатку була iдея це було видно,а потiм грошi iх скурвили. Ганьба таким дiячам.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:57

  Перес де Куэльяр написав:
  Lion+ написав:все кто не согласен с нынешней политикой и есть "агент питуна" а Либо как я понял с окопа пишет

Це ,якщо поглянути яка риторика у того ,хто владу критикуе.

*Відправлено з Чату


Если звание "агент питуна" присваивается одновременно со званием агента госдепа и пиндостана, то это наш человек.
Честный, порядочный, патриот.
:lol: :lol:
Libo
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