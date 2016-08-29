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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:09
ЛАД написав:
"Дядя, ты дурак?" Я бы советовал обратиться к холяве. Он, правда, с работы по специальности ушёл, но, думаю, Вам в консультации не откажет. У Вас чересчур завышенная оценка своей "сознательности" и "патриотизма". После того, как Вас слегка разоблачили с уборкой снега на вашей улице, Вы как-то пропали, но время прошло и ... "Другая" ситуация в Харькове уже была в апреле-мае 2014. И я как-то не "выскакивал с триколором". А против георг. ленточки я выступал с самого начала, ещё задолго до того. ка
Слава Украiнi! Пане ЛАД.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:10
Перес де Куэльяр написав: Lion+ написав:
без срачей тут скучно надо для поддержания патриотизма иногда потыкать палочкой в муравейник, а то вон ЛАДа бедолагу уже загоняют и объявили "агентом питуна"
Я вважаю , що ви та «дупа» з якоI виходить , як ви кажете срач .Вибачте. . Тому не треба себе вiдбiлювати.*Відправлено з Чату
кто тут про отбеливание пишет
:смотрит на аватар комментатора:
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:13
Yuri_T написав:bugalter
такой ваш ответ я и предполагал
А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА?
Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило.
Сейчас, вроде, пишут, что приветствие в армии стало "Слава Україні! - Героям слава!". Это было обязательно? Ничего другого придумать нельзя?
Вы задавали вопрос о моей гражд. позиции. Позвольте тот же вопрос к Вам.
То, что Вы против
"рыгов" и против
нынешних руководителей, уже понятно.
А а вот за
кого Вы? За ПС, С14, Фарион, ещё кого?
я не призываю вас понять. просто задумайтесь, для начала.
любая власть, допустившая столкновение граждан внутри единой страны, и, как следствие, потерю территорий, подлежит анафеме, забвению и т.п.
А тут и думать не надо - вполне согласен. Но вопрос, о какой конкретно власти Вы говорите - о "рыгах", нынешних, радикалах на Майдане (они не были "властью", но в тот период играли весьма заметную роль, да и сейчас заметны)?
Вы пропустили мои вопросы во вчерашнем посте от 18.13 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4374275#p4374275
. Может, всё же ответите?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:20
Перес де Куэльяр написав: Libo написав:
Грйс-мэн Да, во власти многие не патриоты и не порядочные граждане. Что, из-за этого не будем любить нашу милую Украину? Наоборот. Наш гражданский долг вышвырнуть их из власти и привести туда людей-патриотов, которые будут ее любить. Это должны сделать граждане и патриоты.
Ви бачите таку тенденцiю , що простi громадяни-патрiоти Майдана , та якi пройшли вiйну на сходi ,попали у владу . I що вони змогли зробити ?, просто розчинилися в олiгархiчнiй системi. Гадаю , шо треба повнiстю оновлювати владу , жодного старого обличчя, жодного наголошую .*Відправлено з Чату
А можно ближе к реальности?
"Повнiстю оновлювати" - это как? Как показывали в советских фильмах о революции - разогнать всех спецов и матроса Железняка посадить в кресло министра финансов? Козака Гаврилюка - в премьеры?
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ЛАД
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:23
Ви не привiталися пане ЛАД .*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:24
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:24
ЛАД написав:
Гаврилюка - в премьеры?
да ты не просто "агент питуна" ты и есть сам питун такие вопросы задаешь
ну а чем он хуже директора рынка Гройсмана или кухарки Гонтаревой или нынешних министров
еще забыл про певца Вакарчука в президенты
Востаннє редагувалось Lion+
в Пон 28 тра, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:24
[/quote]Жіночка не пишіть дурню ,бо ми Вас вирахуємо ,та завітаємо.[/quote][/quote]И что обольете зеленкой и ваше патриотичное эго будет удовлетворено.?Пс я в жизни абсолютно аполитична,но есть моменты ,которые меня задевают,в том числе ярлыки и троллинг.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:30
От, як ви всі думаєте: - краще закликати до патріотизму "добрими" словами, чи отак, як тут зараз, на гілці, "чмирити" і обзивати тих людей, які ще "не визначились"?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 12:33
Tekken написав:
От, як ви всі думаєте: - краще закликати до патріотизму "добрими" словами, чи отак, як тут зараз, на гілці, "чмирити" і обзивати тих людей, які ще "не визначились"?
еще один агент питуна
ганьба, ганьба
ты смотри не определился он тут
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