Женщине аполитичность прощается, но ее активная жизненная позиция ей добавляет и сильно возбуждает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:35
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:40
Конечно чмирити этих шариковых. Если они не вызначилися со своей гражданской позицией еще в школе, то их исправит только могила. Отбросы общества всегда и везде презирались.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:41
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:47
Грйс-мэн дал хорошую ссылку
Позволю себе цитату оттуда:
В условиях разрушения промышленности в Украине - уже как-то был здесь разговор о будущем Украины как "великой с/х державы". И "патриоты" этому радовались и гордились. Но в этом случае у детей будущее - торговля, сфера обслуживания и с/х. Дети, кот. хотят заниматься чем-то другим - быть инженерами, учёными и т.п. - будут вынуждены эмигрировать. Да, математикой или программированием можно заниматься хоть в Эфиопии, а вот физикой уже не получится - необходимо достаточно приличное финансирование. На многие вещи в "великой с/х державе" просто не будет спроса. В результате "мозги" из Украины будут убегать. И не из-за отсутствия "патриотизма", о кот. будут кричать шибко "сознательные".
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:50
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:54
Лад, если мы будем слушать тебя, русского, какую Украину нам строить, то построим такую же сраку как твоя Рязанская область.
А кроме вашей русской б. У нас еще тут поляки, мадьяры, турки, румыны, у которых своя история и которым тоже что-то не нравится в нашей.
Может вы будете спокойно воспринимать нашу? Если не нравится, вали нах в свою рязанщину и поливай г. упа, правый сектор и фарингит сколько хочешь.
Вы, русские, беспредельно наглые. Представь, я бы приехал в твою пида-рашку и стал бы требовать у вашего окурки переписать вашу историю...
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:57
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:00
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:06
Из вишни моя любимая... крепкая, чтоб под 80 градусов...на чужбине даже снится... скоро сезон... сначала вареников от пуза, с медом, а потом гнать, гнать и гнать...
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