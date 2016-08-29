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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50265027502850295030>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:35

  bugalter написав:?Пс я в жизни абсолютно аполитична,но есть моменты ,которые меня задевают,в том числе ярлыки и троллинг.

Женщине аполитичность прощается, но ее активная жизненная позиция ей добавляет и сильно возбуждает. :oops: :oops: :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37

  Tekken написав:От, як ви всі думаєте: - краще закликати до патріотизму "добрими" словами, чи отак, як тут зараз, на гілці, "чмирити" і обзивати тих людей, які ще "не визначились"?

А что ещё должно произойти и сколько времени ещё нужно чтобы определиться?
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:40

  Tekken написав:От, як ви всі думаєте: - краще закликати до патріотизму "добрими" словами, чи отак, як тут зараз, на гілці, "чмирити" і обзивати тих людей, які ще "не визначились"?


Конечно чмирити этих шариковых. Если они не вызначилися со своей гражданской позицией еще в школе, то их исправит только могила. Отбросы общества всегда и везде презирались.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:41

Libo
вишня почти спелая, скоро пирожки с вишнями начнутся, с черешней уже есть...
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бакс продажа 26,05...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:47

Грйс-мэн дал хорошую ссылку https://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-budet-s-dengami-esli-obyavyat-osobyy-period-1141630.html.
Позволю себе цитату оттуда:
Депутаты также предпочитают выбирать для своих детей роддомы в ЕС и США. Теперь уже беглый экс-нардеп-радикал Андрей Артеменко не скрывал рождение сына и дочери в США. Сын «продавшего «Роллс ройс» и ушедшего на фронт» нардепа от «Народного фронта» Вячеслава Константиновский также владеет паспортом гражданина Америки.
....
По её словам, мотивация рождения ребёнка не в Украине понятна и проста: рожая ребенка в другой стране, вы не просто обеспечиваете ему второй паспорт, а даёте изначально более динамичное будущее и шире возможности, чем в Украине. Экономическая нестабильность, коррупция, политическая турбулентность и всеобщая неопределенность – вот причины, почему состоятельные украинцы рожают подальше от Украины, страхуясь, чтобы их дети росли и учились в более комфортных странах.

В условиях разрушения промышленности в Украине - уже как-то был здесь разговор о будущем Украины как "великой с/х державы". И "патриоты" этому радовались и гордились. Но в этом случае у детей будущее - торговля, сфера обслуживания и с/х. Дети, кот. хотят заниматься чем-то другим - быть инженерами, учёными и т.п. - будут вынуждены эмигрировать. Да, математикой или программированием можно заниматься хоть в Эфиопии, а вот физикой уже не получится - необходимо достаточно приличное финансирование. На многие вещи в "великой с/х державе" просто не будет спроса. В результате "мозги" из Украины будут убегать. И не из-за отсутствия "патриотизма", о кот. будут кричать шибко "сознательные".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:50

  edvardd написав:Libo
вишня почти спелая, скоро пирожки с вишнями начнутся, с черешней уже есть...
Зображення

бакс продажа 26,05...

Поспели вишни в саду у дяди Саши .У дяди Саши поспели вишни . А дядя Саша не отправит нынче в баню ,и мы все в тему пофлудить немного вышли :D
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:54

  ЛАД написав:
  Yuri_T написав:bugalter
такой ваш ответ я и предполагал :D

А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА?
Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило.
Сейчас, вроде, пишут, что приветствие в армии стало "Слава Україні! - Героям слава!". Это было обязательно? Ничего другого придумать нельзя?
Вы задавали вопрос о моей гражд. позиции. Позвольте тот же вопрос к Вам.
То, что Вы против "рыгов" и против нынешних руководителей, уже понятно.
А а вот за кого Вы? За ПС, С14, Фарион, ещё кого?


Лад, если мы будем слушать тебя, русского, какую Украину нам строить, то построим такую же сраку как твоя Рязанская область.
А кроме вашей русской б. У нас еще тут поляки, мадьяры, турки, румыны, у которых своя история и которым тоже что-то не нравится в нашей.
Может вы будете спокойно воспринимать нашу? Если не нравится, вали нах в свою рязанщину и поливай г. упа, правый сектор и фарингит сколько хочешь.
Вы, русские, беспредельно наглые. Представь, я бы приехал в твою пида-рашку и стал бы требовать у вашего окурки переписать вашу историю...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:57

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:А дядя Саша с тётей Ирой нынче в бане
Кто ж его забанит , он же памятник :D
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:06

Из вишни моя любимая... крепкая, чтоб под 80 градусов...на чужбине даже снится... скоро сезон... сначала вареников от пуза, с медом, а потом гнать, гнать и гнать... :lol: :lol: :lol:
Libo
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