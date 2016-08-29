Додано: Пон 28 тра, 2018 12:47

Депутаты также предпочитают выбирать для своих детей роддомы в ЕС и США. Теперь уже беглый экс-нардеп-радикал Андрей Артеменко не скрывал рождение сына и дочери в США. Сын «продавшего «Роллс ройс» и ушедшего на фронт» нардепа от «Народного фронта» Вячеслава Константиновский также владеет паспортом гражданина Америки.

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По её словам, мотивация рождения ребёнка не в Украине понятна и проста: рожая ребенка в другой стране, вы не просто обеспечиваете ему второй паспорт, а даёте изначально более динамичное будущее и шире возможности, чем в Украине. Экономическая нестабильность, коррупция, политическая турбулентность и всеобщая неопределенность – вот причины, почему состоятельные украинцы рожают подальше от Украины, страхуясь, чтобы их дети росли и учились в более комфортных странах.

дал хорошую ссылкуПозволю себе цитату оттуда:В условиях разрушения промышленности в Украине - уже как-то был здесь разговор о будущем Украины как "великой с/х державы". И "патриоты" этому радовались и гордились. Но в этом случае у детей будущее - торговля, сфера обслуживания и с/х. Дети, кот. хотят заниматься чем-то другим - быть инженерами, учёными и т.п. - будут вынуждены эмигрировать. Да, математикой или программированием можно заниматься хоть в Эфиопии, а вот физикой уже не получится - необходимо достаточно приличное финансирование. На многие вещи в "великой с/х державе" просто не будет спроса. В результате "мозги" из Украины будут убегать. И не из-за отсутствия "патриотизма", о кот. будут кричать шибко "сознательные".