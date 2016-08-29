Депутаты также предпочитают выбирать для своих детей роддомы в ЕС и США. Теперь уже беглый экс-нардеп-радикал Андрей Артеменко не скрывал рождение сына и дочери в США. Сын «продавшего «Роллс ройс» и ушедшего на фронт» нардепа от «Народного фронта» Вячеслава Константиновский также владеет паспортом гражданина Америки. .... По её словам, мотивация рождения ребёнка не в Украине понятна и проста: рожая ребенка в другой стране, вы не просто обеспечиваете ему второй паспорт, а даёте изначально более динамичное будущее и шире возможности, чем в Украине. Экономическая нестабильность, коррупция, политическая турбулентность и всеобщая неопределенность – вот причины, почему состоятельные украинцы рожают подальше от Украины, страхуясь, чтобы их дети росли и учились в более комфортных странах.
В условиях разрушения промышленности в Украине - уже как-то был здесь разговор о будущем Украины как "великой с/х державы". И "патриоты" этому радовались и гордились. Но в этом случае у детей будущее - торговля, сфера обслуживания и с/х. Дети, кот. хотят заниматься чем-то другим - быть инженерами, учёными и т.п. - будут вынуждены эмигрировать. Да, математикой или программированием можно заниматься хоть в Эфиопии, а вот физикой уже не получится - необходимо достаточно приличное финансирование. На многие вещи в "великой с/х державе" просто не будет спроса. В результате "мозги" из Украины будут убегать. И не из-за отсутствия "патриотизма", о кот. будут кричать шибко "сознательные".
Yuri_T написав:bugalter такой ваш ответ я и предполагал
А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА? Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило. Сейчас, вроде, пишут, что приветствие в армии стало "Слава Україні! - Героям слава!". Это было обязательно? Ничего другого придумать нельзя? Вы задавали вопрос о моей гражд. позиции. Позвольте тот же вопрос к Вам. То, что Вы против "рыгов" и против нынешних руководителей, уже понятно. А а вот за кого Вы? За ПС, С14, Фарион, ещё кого?
Лад, если мы будем слушать тебя, русского, какую Украину нам строить, то построим такую же сраку как твоя Рязанская область. А кроме вашей русской б. У нас еще тут поляки, мадьяры, турки, румыны, у которых своя история и которым тоже что-то не нравится в нашей. Может вы будете спокойно воспринимать нашу? Если не нравится, вали нах в свою рязанщину и поливай г. упа, правый сектор и фарингит сколько хочешь. Вы, русские, беспредельно наглые. Представь, я бы приехал в твою пида-рашку и стал бы требовать у вашего окурки переписать вашу историю...