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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5027502850295030>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:10

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:14

  Перес де Куэльяр написав:Гурман Це зміст про баньку з пивцем на розжарені каміння.
я понимаю , но сознательно дальше отошел от оригинала, так как дядя Саша больше выступает в роли банщика , а не парящегося :)
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:14

  ЛАД написав:Сейчас, вроде, пишут, что приветствие в армии стало "Слава Україні! - Героям слава!". Это было обязательно? Ничего другого придумать нельзя?

сначала вы говорите "вроде, пишут", потом задаёте 2 вопроса к этому своему "вроде".
раз уж поднимаете эти темы, рекомендую, для начала, удостовериться в информации, а потом обсуждать.

  ЛАД написав:Вы задавали вопрос о моей гражд. позиции. Позвольте тот же вопрос к Вам.
То, что Вы против "рыгов" и против нынешних руководителей, уже понятно.
А а вот за кого Вы? За ПС, С14, Фарион, ещё кого?

отвечу в вашем стиле, т.е. никак.
"за кого" это как? типа, "за большевиков али за коммунистов"?
за Интернационал, ёптель, что тут непонятного? :mrgreen:


  ЛАД написав:А тут и думать не надо - вполне согласен. Но вопрос, о какой конкретно власти Вы говорите - о "рыгах", нынешних, радикалах на Майдане (они не были "властью", но в тот период играли весьма заметную роль, да и сейчас заметны)?

думать нужно всегда.
размышления, например, дадут вам возможность понять, кто именно и по каким причинам столкнул лбами народ Украины.
по сути. у кого в руках была законодательная, исполнительная и судебная власть, о тех и говорю. рыги. ни больше, ни меньше.

  ЛАД написав:Вы пропустили мои вопросы во вчерашнем посте от 18.13 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4374275#p4374275. Может, всё же ответите?

высказался ранее, сегодня в 8:57
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:16

  Lion+ написав:
  Грйс-мэн написав:
Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.

Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

вот и я о том же, что те же яйца только в профиль
недавно рынок на Лесной разгромили, а потом кричат, что рассовой дискриминации нет и жалуются, что их обычные люди не любят и не понимают

насильно мил не будешь и беззаконие порождает беззаконие

"Обичниє люді" - це хто? "Понаєхавшіє" всіх різновидів?
Позавчора був час на застосування "закону". Винні араби чомусь в ІТТ не з'явилися (расова дискримінація українців?). І не з'явилися б ніколи.
Вчора знайшлися люди, які вирішили встановити справедливість. Покарати зло, яке має бути покаране. Судячи з коментарів на інших ресурсах, пересічні у захваті і аплодують стоячи.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:а потом гнать, гнать и гнать... :lol: :lol: :lol:

Евро 1,1647 ..скоро погоним в коридор 1,25-1,35 ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:29

Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування. :(
Сумно,б*** (с) :(
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:31

  tehno-teplo написав:
  Libo написав:а потом гнать, гнать и гнать... :lol: :

Евро 1,1647 ..скоро погоним в коридор 1,25-1,35 ??


Просто пока Трамп отвлекся на КНДР и Иран. Закончит с ними возьмется за Европу. С остервенением. Разные там фрау и мсье наговорили ему купу гадостей. Должны понести наказание. 1.35 и на колени, с.!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:31

  Перес де Куэльяр написав:Ви не привiталися пане ЛАД .

*Відправлено з Чату

Вообще-то, на форуме это не принято, но персонально для Вас - добрый день, пане Генсек! :)
Вы знаете просмотрел нашу с Вами вчерашнюю беседу и возникли вопросы.
Как-то не пойму, есть два варианта - или Вы меня троллите, или серьёзно.

Если троллите, то зачем?
Для оживления ветки? Для роста популярности?
Так Вы, вроде, не работник ресурса. Да и популярности такие обсуждения вряд ли добавят. Можно превратить ветку в копию цензор.нет.

Если серьёзно, то Вы, вроде, не дурак и не Вася. Тем не менее, Ваша вчерашняя цитата в вечернем посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4374400#p4374400 или глупость, или провокация, или и то, и другое в одном стакане.
А хто ж такий патріот України і як проявляється патріотичність?

До українського патріота можна віднести людину, яка розуміє і володіє українською мовою набагато краще, а ніж будь-якою іншою мову.

Из этой цитаты однозначно следует, что все русскоязычные жители априори не являются и не могут являться патриотами Украины. Тем не менее, почему-то в зоне АТО, вроде, пишут очень большой % русскоговорящих. Да и в Киеве большинство говорит на русском.
Это большая глупость иди ещё большая провокация?

О вышиванках. В Париже в магазинах сейчас легко можно найти вышиванки и, соответственно, люди носят. Сомневаюсь, что их можно назвать "патриотами Украины". В Крыму в 2013 проводился парад вышиванок, но это не сделало крымчан патриотами.

Останнім часом виходячи зі свого будинку,можна почути як вітаються звичайні мешканці. Колись же було звичайне потискання рук, зараз зовсім по іншому вітаються словами,використовуючи слова: «Слава Україні!»,і у відповідь отримують: «Героям Слава!» Але ж хіба українці,які є псевдо патріотами будуть так вітатись?Напевно-ні.

Об этом приветствии уже высказывался, не буду повторяться. Промолчу и о том, что в повседневной жизни такого витання не слышал.
Но это что - опять глупость или провокация? Патриотами Украины могут быть только сторонники (поклонники) ОУН-УПА?

Так кто Вы, мистер Генсек? Тролль или ...?

Я Вам I дав оцiнку згiдно оригiналу , але прогрес є ,так пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.

Если всё же Вы всё это пишете серьёзно, а не троллите, то замечу, что у Вас, как и у всех "патриотов" слишком завышенная самооценка. :)
Вы всерьёз полагаете, что за полдня Ваши сентенции заставили меня изменить свои взгляды? :)
Учтите, что пост на форуме всё же не статья в научном журнале. в коротком сообщении не будешь писать подробности, хотя стараюсь избегать неоднозначности.
Ну и насчёт "ватного посiпаки" - уже привык, что наши суперпатриоты лучше всего клеят ярлыки и очень любят это дело. Последнее время мне казалось, что эта волна несколько схлынула, но нет.

И последнее. Тот же вопрос, что и Yuri_T - за кого Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:35

  tea написав:Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування. :(
Сумно,б*** (с) :(


А ФК Полтава в прмьер-лиге. Болей за нее. Тоже нефтяная. За счет нижневартовской нефти.
Украинец. Патриот. Как капитан Libo.
Вернулся в Украину, пригнал денег и строит вместе с вами новую страну!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:41

  tea написав:Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування. :(
Сумно,б*** (с) :(


Привет ВСЕМ.
Здоровья и Удачи.

Так в Запорожье Богуслаев (депутат,владелец Мотор-СИЧ) сначала купил Металлург, потом оставил себе базу ,поле(и не одно),стадион и разогнал команду.
...после попытался продать сам завод и никто не знает что дальше будет.
Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.

........Хоть бы не придале анафеме за не патриотичность
холява
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