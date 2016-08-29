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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:10
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:14
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:14
сначала вы говорите "вроде, пишут", потом задаёте 2 вопроса к этому своему "вроде".
раз уж поднимаете эти темы, рекомендую, для начала, удостовериться в информации, а потом обсуждать.
отвечу в вашем стиле, т.е. никак.
"за кого" это как? типа, "за большевиков али за коммунистов"?
за Интернационал, ёптель, что тут непонятного?
думать нужно всегда.
размышления, например, дадут вам возможность понять, кто именно и по каким причинам столкнул лбами народ Украины.
по сути. у кого в руках была законодательная, исполнительная и судебная власть, о тех и говорю. рыги. ни больше, ни меньше.
высказался ранее, сегодня в 8:57
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:16
"Обичниє люді" - це хто? "Понаєхавшіє" всіх різновидів?
Позавчора був час на застосування "закону". Винні араби чомусь в ІТТ не з'явилися (расова дискримінація українців?). І не з'явилися б ніколи.
Вчора знайшлися люди, які вирішили встановити справедливість. Покарати зло, яке має бути покаране. Судячи з коментарів на інших ресурсах, пересічні у захваті і аплодують стоячи.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:18
Re: Валютный рынок в контексте
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:29
Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування.
Сумно,б*** (с)
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:31
Просто пока Трамп отвлекся на КНДР и Иран. Закончит с ними возьмется за Европу. С остервенением. Разные там фрау и мсье наговорили ему купу гадостей. Должны понести наказание. 1.35 и на колени, с.!
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:31
Вообще-то, на форуме это не принято, но персонально для Вас - добрый день, пане Генсек!
Вы знаете просмотрел нашу с Вами вчерашнюю беседу и возникли вопросы.
Как-то не пойму, есть два варианта - или Вы меня троллите, или серьёзно.
Если троллите, то зачем?
Для оживления ветки? Для роста популярности?
Так Вы, вроде, не работник ресурса. Да и популярности такие обсуждения вряд ли добавят. Можно превратить ветку в копию цензор.нет.
Если серьёзно, то Вы, вроде, не дурак и не Вася. Тем не менее, Ваша вчерашняя цитата в вечернем посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4374400#p4374400 или глупость, или провокация, или и то, и другое в одном стакане.
Из этой цитаты однозначно следует, что все русскоязычные жители априори не являются и не могут являться патриотами Украины. Тем не менее, почему-то в зоне АТО, вроде, пишут очень большой % русскоговорящих. Да и в Киеве большинство говорит на русском.
Это большая глупость иди ещё большая провокация?
О вышиванках. В Париже в магазинах сейчас легко можно найти вышиванки и, соответственно, люди носят. Сомневаюсь, что их можно назвать "патриотами Украины". В Крыму в 2013 проводился парад вышиванок, но это не сделало крымчан патриотами.
Об этом приветствии уже высказывался, не буду повторяться. Промолчу и о том, что в повседневной жизни такого витання не слышал.
Но это что - опять глупость или провокация? Патриотами Украины могут быть только сторонники (поклонники) ОУН-УПА?
Так кто Вы, мистер Генсек? Тролль или ...?
Если всё же Вы всё это пишете серьёзно, а не троллите, то замечу, что у Вас, как и у всех "патриотов" слишком завышенная самооценка.
Вы всерьёз полагаете, что за полдня Ваши сентенции заставили меня изменить свои взгляды?
Учтите, что пост на форуме всё же не статья в научном журнале. в коротком сообщении не будешь писать подробности, хотя стараюсь избегать неоднозначности.
Ну и насчёт "ватного посiпаки" - уже привык, что наши суперпатриоты лучше всего клеят ярлыки и очень любят это дело. Последнее время мне казалось, что эта волна несколько схлынула, но нет.
И последнее. Тот же вопрос, что и Yuri_T - за кого Вы?
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:35
А ФК Полтава в прмьер-лиге. Болей за нее. Тоже нефтяная. За счет нижневартовской нефти.
Украинец. Патриот. Как капитан Libo.
Вернулся в Украину, пригнал денег и строит вместе с вами новую страну!
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:41
Привет ВСЕМ.
Здоровья и Удачи.
Так в Запорожье Богуслаев (депутат,владелец Мотор-СИЧ) сначала купил Металлург, потом оставил себе базу ,поле(и не одно),стадион и разогнал команду.
...после попытался продать сам завод и никто не знает что дальше будет.
Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.
........Хоть бы не придале анафеме за не патриотичность
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