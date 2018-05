Додано: Пон 28 тра, 2018 13:16

Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.



Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной). Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.

вот и я о том же, что те же яйца только в профиль

недавно рынок на Лесной разгромили, а потом кричат, что рассовой дискриминации нет и жалуются, что их обычные люди не любят и не понимают



вот и я о том же, что те же яйца только в профиль

недавно рынок на Лесной разгромили, а потом кричат, что рассовой дискриминации нет и жалуются, что их обычные люди не любят и не понимают

насильно мил не будешь и беззаконие порождает беззаконие

"Обичниє люді" - це хто? "Понаєхавшіє" всіх різновидів?

Позавчора був час на застосування "закону". Винні араби чомусь в ІТТ не з'явилися (расова дискримінація українців?). І не з'явилися б ніколи.

"Обичниє люді" - це хто? "Понаєхавшіє" всіх різновидів?

Позавчора був час на застосування "закону". Винні араби чомусь в ІТТ не з'явилися (расова дискримінація українців?). І не з'явилися б ніколи.

Вчора знайшлися люди, які вирішили встановити справедливість. Покарати зло, яке має бути покаране. Судячи з коментарів на інших ресурсах, пересічні у захваті і аплодують стоячи.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell