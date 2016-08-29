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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50285029503050315032>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:43

Re: Валютный рынок в контексте

А якщо людина ненавидить путлера, зневажливо ставиться до минулої влади і до теперішньої, але понадусе(!) любить Україну, то така людина - хто?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45

Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА?
Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило.

Якісь однобокі закиди. З німцями багато хто мав контакти і багато хто співпрацював. Переважна більшість урядів ойропи, принаймні.
Чомусь рідко згадують єврейську поліцію, наприклад. Або євреїв у вермахті. Так ще більш неоднозначно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:53

Re: Валютный рынок в контексте

Пане ЛАД Ви не привітались ? - Слава Украіні! А потім про Ваше словоблудіє.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:55

  холява написав:
  tea написав:Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування. :(
Сумно,б*** (с) :(


Привет ВСЕМ.
Здоровья и Удачи.

Так в Запорожье Богуслаев (депутат,владелец Мотор-СИЧ) сначала купил Металлург, потом оставил себе базу ,поле(и не одно),стадион и разогнал команду.
...после попытался продать сам завод и никто не знает что дальше будет.


........Хоть бы не придале анафеме за не патриотичность


Чего вас предавать анафеме?
Ты и твой Богуслаев ведь русские.
И ежу понятно вата, предатели, путинисты, пятая колонна.
Просто презираем.
Но держим порох сухим.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:58

  Tekken написав:А якщо людина ненавидить путлера, зневажливо ставиться до минулої влади і до теперішньої, але понадусе(!) любить Україну, то така людина - хто?

Ніколи не міг зрозуміти - в чому проявляється така "любов". Звичайно - любов - то почуття. Про те - не говорять - немає сенсу. Навіщо ? " Я не хвалю любовь свою , я никому ее не продаю".
Зараз дуже багато плескають язиками про любов до України - а конекретніше про що йдеться та в чому сенс таких заяв- ? -Це любов до українського народу - як суспільства ? чи до землі та природних ресурсів України - не залежно від добробуту самих українців? Щось тут не складається як на мене, від часів вишиванок та феодалізму - українське суспільство пройшло вже довгий шлях по дорозі розвитку та цівілізації. Сьогодні Україна більш потребує розвитку IT та високих технлогій, турботи про екологію- це актуально . А вшиванки - з повагою до музеїв. То минулі часи - то минулий уклад побуту. Про любов не говорять, бо то пусті слова, її або проявляють , або ні. А говорити можно що завгодно, думати при цьому навпаки.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 28 тра, 2018 14:16, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

Чому виникла така тема на гілці ? Дістало вже ,з кожноі "дупи" лізе це ватне лайно,та змінює думки пересічних украінців . Гадаю ,якщо Петро не дурний ,та не хоче громадянськоі війни ,після виборів ,то передасть владу украінському патріоту,щоб добити цю прокремлівську наволоч на теренах неньки .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06

  Перес де Куэльяр написав:Пане ЛАД Ви не привітались ? - Слава Украіні! А потім про Ваше словоблудіє.

Вот так вот, а ведь был уважаемым человеком в приличном обществе.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:14

Перес де Куэльяр
ты просто голимый провокатор и не куй женщине угрожать...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:21

  чик написав:Перес де Куэльяр
ты просто голимый провокатор и не куй женщине угрожать...
Ваше обличчя я зрозумiв, шарiков ,нажаль менI нема про що з вами дискутувати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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