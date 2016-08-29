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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:43
Re: Валютный рынок в контексте
А якщо людина ненавидить путлера, зневажливо ставиться до минулої влади і до теперішньої, але понадусе(!) любить Україну, то така людина - хто?
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45
Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45
Re: Валютный рынок в контексте
Якісь однобокі закиди. З німцями багато хто мав контакти і багато хто співпрацював. Переважна більшість урядів ойропи, принаймні.
Чомусь рідко згадують єврейську поліцію, наприклад. Або євреїв у вермахті. Так ще більш неоднозначно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:53
Re: Валютный рынок в контексте
Пане ЛАД Ви не привітались ? - Слава Украіні! А потім про Ваше словоблудіє.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:55
Чего вас предавать анафеме?
Ты и твой Богуслаев ведь русские.
И ежу понятно вата, предатели, путинисты, пятая колонна.
Просто презираем.
Но держим порох сухим.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:58
Ніколи не міг зрозуміти - в чому проявляється така "любов". Звичайно - любов - то почуття. Про те - не говорять - немає сенсу. Навіщо ? " Я не хвалю любовь свою , я никому ее не продаю".
Зараз дуже багато плескають язиками про любов до України - а конекретніше про що йдеться та в чому сенс таких заяв- ? -Це любов до українського народу - як суспільства ? чи до землі та природних ресурсів України - не залежно від добробуту самих українців? Щось тут не складається як на мене, від часів вишиванок та феодалізму - українське суспільство пройшло вже довгий шлях по дорозі розвитку та цівілізації. Сьогодні Україна більш потребує розвитку IT та високих технлогій, турботи про екологію- це актуально . А вшиванки - з повагою до музеїв. То минулі часи - то минулий уклад побуту. Про любов не говорять, бо то пусті слова, її або проявляють , або ні. А говорити можно що завгодно, думати при цьому навпаки.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 28 тра, 2018 14:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:05
Re: Валютный рынок в контексте
Чому виникла така тема на гілці ? Дістало вже ,з кожноі "дупи" лізе це ватне лайно,та змінює думки пересічних украінців . Гадаю ,якщо Петро не дурний ,та не хоче громадянськоі війни ,після виборів ,то передасть владу украінському патріоту,щоб добити цю прокремлівську наволоч на теренах неньки .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:14
Перес де Куэльяр
ты просто голимый провокатор и не куй женщине угрожать...
а шо делать?
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:21
Ваше обличчя я зрозумiв, шарiков ,нажаль менI нема про що з вами дискутувати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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