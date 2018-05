Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45

ЛАД написав: А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА?

Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило. А что, обязательно брать за образец ОУН-УПА?Не хочу обсуждать их историю, но, как минимум, она неоднозначна. Сотрудничество с нацистской Германией их точно не украсило.

Якісь однобокі закиди. З німцями багато хто мав контакти і багато хто співпрацював. Переважна більшість урядів ойропи, принаймні.

Чомусь рідко згадують єврейську поліцію, наприклад. Або євреїв у вермахті. Так ще більш неоднозначно. Якісь однобокі закиди. З німцями багато хто мав контакти і багато хто співпрацював. Переважна більшість урядів ойропи, принаймні.Чомусь рідко згадують єврейську поліцію, наприклад. Або євреїв у вермахті. Так ще більш неоднозначно.

